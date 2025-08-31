Введите ваш ник на сайте
«Мирассол» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.78

31 августа 2025 9:00
Мирассол - Баия
01 сент. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 22 тур
Перейти в онлайн матча
22-й тур чемпионата Бразилии сводит на Estádio José Maria de Campos Maia две команды из верхней части таблицы. «Мирассол» продолжает приятно удивлять, демонстрируя уверенную игру в атаке. Команда стабильно набирает очки, несмотря на непростой календарь. В гости приезжает «Баия» – одна из самых стабильных команд Серии A на данный момент, идущая на четвeртом месте и претендующая на топ-3.

«Мирассол»

У «Мирассола» отличная форма: всего одно поражение в последних пяти турах и серия из 12 матчей подряд с забитыми мячами в лиге. Команда показывает зрелый футбол, балансируя между атакой и обороной. В игре против «Форталезы» команда добыла минимальную победу (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную домашнюю серию. Однако остаются вопросы к защите – 6 пропущенных мячей за 5 игр говорят о неустойчивости под давлением. Лучший бомбардир – Рейналдо, на счету которого 8 мячей. Он остаeтся ключевой фигурой в атаке.

«Баия»

«Баия» сейчас, возможно, в лучшей форме за сезон. Четыре победы подряд в разных турнирах, включая Кубок Бразилии, и 9 матчей без поражений в чемпионате подтверждают это. Команда успешно сочетает результат и надeжность: 3 последних матча «Баия» провела на ноль. В атаке выделяется Лусиано Родригес – 11 голов за сезон, он остаeтся главной угрозой для обороны соперника. «Баия» забивает стабильно – 1.8 гола за игру в среднем за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Мирассол»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

«Баия»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд в Серии A
  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол

Прогноз на матч

Форма обеих команд впечатляет: «Мирассол» стабильно забивает, но имеет уязвимости в обороне, в то время как «Баия» в последних матчах действует максимально сбалансированно, подчистив ошибки в защите. И хотя «Мирассол» силeн дома, «Баия» сейчас смотрится более зрелой командой, способной контролировать темп и исход встречи. Соперники наверняка обменяются моментами, но класс и организация гостей дадут им преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баии» с форой (0) – коэффициент 1.78
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.82

Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Баия Мирассол
