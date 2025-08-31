22-й тур чемпионата Бразилии сводит на Estádio José Maria de Campos Maia две команды из верхней части таблицы. «Мирассол» продолжает приятно удивлять, демонстрируя уверенную игру в атаке. Команда стабильно набирает очки, несмотря на непростой календарь. В гости приезжает «Баия» – одна из самых стабильных команд Серии A на данный момент, идущая на четвeртом месте и претендующая на топ-3.

«Мирассол»

У «Мирассола» отличная форма: всего одно поражение в последних пяти турах и серия из 12 матчей подряд с забитыми мячами в лиге. Команда показывает зрелый футбол, балансируя между атакой и обороной. В игре против «Форталезы» команда добыла минимальную победу (1:0), тем самым продлив свою беспроигрышную домашнюю серию. Однако остаются вопросы к защите – 6 пропущенных мячей за 5 игр говорят о неустойчивости под давлением. Лучший бомбардир – Рейналдо, на счету которого 8 мячей. Он остаeтся ключевой фигурой в атаке.

«Баия»

«Баия» сейчас, возможно, в лучшей форме за сезон. Четыре победы подряд в разных турнирах, включая Кубок Бразилии, и 9 матчей без поражений в чемпионате подтверждают это. Команда успешно сочетает результат и надeжность: 3 последних матча «Баия» провела на ноль. В атаке выделяется Лусиано Родригес – 11 голов за сезон, он остаeтся главной угрозой для обороны соперника. «Баия» забивает стабильно – 1.8 гола за игру в среднем за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Мирассол»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 12 матчах подряд

Средняя результативность: 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

«Баия»

Не проигрывает 9 матчей подряд в Серии A

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Форма обеих команд впечатляет: «Мирассол» стабильно забивает, но имеет уязвимости в обороне, в то время как «Баия» в последних матчах действует максимально сбалансированно, подчистив ошибки в защите. И хотя «Мирассол» силeн дома, «Баия» сейчас смотрится более зрелой командой, способной контролировать темп и исход встречи. Соперники наверняка обменяются моментами, но класс и организация гостей дадут им преимущество.

