Защитник «Зенита» ждет предложений из Европы

«Баия» достигла договоренности по переходу защитника Роберта Ренана из «Зенита». Клубы уже обменивались документами, но в последний момент футболист передумал возвращаться в Бразилию и решил подождать предложений европейских клубов.
Последние полтора года футболист находился в аренде сначала в «Интернасьонале», а затем в саудовском «Аль-Шабабе».
- Контракт 21-летнего Ренана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Ренан провел за «Аль-Шабаб» 35 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: Globo