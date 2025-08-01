Защитник «Зенита» ждет предложений из Европы

«Баия» достигла договоренности по переходу защитника Роберта Ренана из «Зенита». Клубы уже обменивались документами, но в последний момент футболист передумал возвращаться в Бразилию и решил подождать предложений европейских клубов.

Последние полтора года футболист находился в аренде сначала в «Интернасьонале», а затем в саудовском «Аль-Шабабе».