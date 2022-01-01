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Бразилия. Серия А
Команды
Баия
Состав
€ 90 млн
Баия - состав команды
Сальвадор
Бразилия. Серия А
Стадион:
Фонте-Нова
Сайт:
http://www.esporteclubebahia.com.br/en/home/
Тренер:
Рожерио Сени
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Роналдо
Вра
30
€ 2 млн
46
Джуба Лучано
Защ
27
€ 14 млн
21
Рамос Минго Сантьяго
Защ
24
€ 12 млн
4
Кану
Защ
29
€ 3 млн
3
Морено Марко
Защ
25
€ 0.9 млн
43
Luiz Gustavo
Защ
-
31
Roman Gomez
Защ
-
66
José Guilherme
Защ
-
44
Marcos Victor
Защ
-
6
Лукас Жеан
Пол
28
€ 13 млн
8
Кайо Александре
Пол
27
€ 7 млн
11
Нестор Родриго
Пол
26
€ 7 млн
5
Асеведо Николас
Пол
27
€ 6 млн
14
Эрик
Пол
28
€ 4 млн
15
Араухо Микель
Пол
29
€ 2.5 млн
10
Рибейро Эвертон
Пол
37
€ 1 млн
57
Kauê Furquim
Пол
-
99
Оливера Кристиан
Нап
24
€ 5 млн
9
Велис Алехо
Нап
22
€ 4 млн
89
Делл
Нап
18
€ 4 млн
23
Санабрия Матео
Нап
22
€ 2 млн
7
Адемир
Нап
31
€ 1.2 млн
12
Виллиан Жозе
Нап
34
€ 1.2 млн
27
Эвералдо
Нап
35
€ 0.35 млн
17
Guido Herrera
Нап
-
33
David Duarte
Нап
-
1
Danilo Fernandes
Нап
-
22
LÃ©o
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 11
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