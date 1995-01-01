Турниры:

Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2014 Бразилия. Серия А. 2013