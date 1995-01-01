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    Баия - результаты

    Город Салвадор
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Стадион Фонте-Нова
    Тренер - -
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2021
    38 тур
    		10 декабря, пятница 03:30 Форталеза 2:1 Баия
    37 тур
    		5 декабря, воскресенье 22:00 Баия 2:0 Флуминенсе
    32 тур
    		3 декабря, пятница 00:00 Баия 2:3 Атлетико Минейро
    35 тур
    		30 ноября, вторник 01:00 Атлетико Гойяненсе 2:1 Баия
    36 тур
    		27 ноября, суббота 01:00 Баия 3:1 Гремио
    34 тур
    		22 ноября, понедельник 01:00 Баия 0:0 Куяба
    33 тур
    		19 ноября, пятница 03:00 Спорт Ресифи 1:0 Баия
    31 тур
    		12 ноября, пятница 01:00 Фламенго 3:0 Баия
    30 тур
    		8 ноября, понедельник 00:15 Баия 1:0 Сан-Паулу
    29 тур
    		31 октября, воскресенье 01:15 Жувентуде 0:0 Баия
    23 тур
    		28 октября, четверг 01:00 Баия 1:1 Сеара
    28 тур
    		25 октября, понедельник 02:30 Баия 3:0 Шапекоэнсе
    27 тур
    		17 октября, воскресенье 03:00 Америка Минейро 0:0 Баия
    26 тур
    		13 октября, среда 03:30 Баия 0:0 Палмейрас
    25 тур
    		10 октября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Баия
    24 тур
    		6 октября, среда 03:30 Коринтианс 3:1 Баия
    22 тур
    		26 сентября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Баия
    21 тур
    		19 сентября, воскресенье 03:00 Баия 1:1 Брагантино
    20 тур
    		12 сентября, воскресенье 03:00 Сантос 0:0 Баия
    19 тур
    		5 сентября, воскресенье 22:00 Баия 4:2 Форталеза
    18 тур
    		31 августа, вторник 01:00 Флуминенсе 2:0 Баия
    17 тур
    		22 августа, воскресенье 01:00 Гремио 2:0 Баия
    16 тур
    		16 августа, понедельник 00:15 Баия 1:2 Атлетико Гойяненсе
    15 тур
    		8 августа, воскресенье 22:00 Куяба 1:1 Баия
    14 тур
    		2 августа, понедельник 00:15 Баия 0:1 Спорт Ресифи
    13 тур
    		25 июля, воскресенье 17:00 Атлетико Минейро 3:0 Баия
    12 тур
    		19 июля, понедельник 00:15 Баия 0:5 Фламенго
    11 тур
    		11 июля, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 1:0 Баия
    10 тур
    		8 июля, четверг 00:00 Баия 1:0 Жувентуде
    9 тур
    		4 июля, воскресенье 17:00 Шапекоэнсе 0:2 Баия
    8 тур
    		1 июля, четверг 01:00 Баия 3:4 Америка Минейро
    7 тур
    		28 июня, понедельник 02:00 Палмейрас 3:2 Баия
    6 тур
    		25 июня, пятница 03:30 Баия 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    5 тур
    		20 июня, воскресенье 22:00 Баия 0:0 Коринтианс
    4 тур
    		17 июня, четверг 22:00 Сеара 1:2 Баия
    3 тур
    		14 июня, понедельник 02:30 Баия 0:1 Интернасьонал
    2 тур
    		6 июня, воскресенье 03:00 Брагантино 3:3 Баия
    1 тур
    		30 мая, воскресенье 02:00 Баия 3:0 Сантос
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