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Бразилия. Серия А
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€ 90 млн
Баия - результаты матчей
Сальвадор
Бразилия. Серия А
Стадион:
Фонте-Нова
Сайт:
http://www.esporteclubebahia.com.br/en/home/
Тренер:
Рожерио Сени
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Кубок Либертадорес. 2026
Бразилия. Серия А. 2026
Копа Судамерикана. 2025
Бразилия. Серия А. 2025
Кубок Либертадорес. 2025
Бразилия. Серия А. 2024
Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2021
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2018
Бразилия. Серия А. 2017
Бразилия. Серия А. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
05.09 | 22:00
Брагантино
2 : 3
Баия
31.08 | 01:30
Баия
3 : 2
Интернасьонал
23.08 | 22:00
Витория
0 : 2
Баия
16.08 | 17:00
Шапекоэнсе
3 : 3
Баия
09.08 | 22:00
Баия
0 : 0
Васко да Гама
30.07 | 03:30
Флуминенсе
0 : 0
Баия
26.07 | 22:00
Баия
1 : 1
Коринтианс
22.07 | 01:30
Атлетико Минейро
1 : 1
Баия
18.07 | 01:30
Баия
2 : 0
Шапекоэнсе
30.05 | 23:30
Баия
2 : 1
Ботафого
26.05 | 02:00
Коритиба
3 : 2
Баия
17.05 | 22:00
Баия
1 : 1
Гремио
10.05 | 03:00
Баия
1 : 2
Крузейро
03.05 | 22:00
Сан-Паулу
2 : 2
Баия
26.04 | 00:30
Баия
2 : 2
Сантос
20.04 | 01:30
Фламенго
2 : 0
Баия
12.04 | 00:30
Мирассол
1 : 2
Баия
06.04 | 01:30
Баия
1 : 2
Палмейрас
02.04 | 02:00
Баия
3 : 0
Атлетико Паранаэнсе
22.03 | 22:00
Ремо
4 : 1
Баия
19.03 | 01:00
Баия
2 : 0
Брагантино
15.03 | 22:00
Интернасьонал
0 : 1
Баия
12.03 | 02:00
Баия
1 : 1
Витория
12.02 | 03:30
Васко да Гама
0 : 1
Баия
06.02 | 01:00
Баия
1 : 1
Флуминенсе
29.01 | 02:00
Коринтианс
1 : 2
Баия
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