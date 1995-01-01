Турниры:
Бразилия. Серия А 2021
|38 тур
|10 декабря, пятница
|03:30
|Форталеза
|2:1
|Баия
|37 тур
|5 декабря, воскресенье
|22:00
|Баия
|2:0
|Флуминенсе
|32 тур
|3 декабря, пятница
|00:00
|Баия
|2:3
|Атлетико Минейро
|35 тур
|30 ноября, вторник
|01:00
|Атлетико Гойяненсе
|2:1
|Баия
|36 тур
|27 ноября, суббота
|01:00
|Баия
|3:1
|Гремио
|34 тур
|22 ноября, понедельник
|01:00
|Баия
|0:0
|Куяба
|33 тур
|19 ноября, пятница
|03:00
|Спорт Ресифи
|1:0
|Баия
|31 тур
|12 ноября, пятница
|01:00
|Фламенго
|3:0
|Баия
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:15
|Баия
|1:0
|Сан-Паулу
|29 тур
|31 октября, воскресенье
|01:15
|Жувентуде
|0:0
|Баия
|23 тур
|28 октября, четверг
|01:00
|Баия
|1:1
|Сеара
|28 тур
|25 октября, понедельник
|02:30
|Баия
|3:0
|Шапекоэнсе
|27 тур
|17 октября, воскресенье
|03:00
|Америка Минейро
|0:0
|Баия
|26 тур
|13 октября, среда
|03:30
|Баия
|0:0
|Палмейрас
|25 тур
|10 октября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Баия
|24 тур
|6 октября, среда
|03:30
|Коринтианс
|3:1
|Баия
|22 тур
|26 сентября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:0
|Баия
|21 тур
|19 сентября, воскресенье
|03:00
|Баия
|1:1
|Брагантино
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|03:00
|Сантос
|0:0
|Баия
|19 тур
|5 сентября, воскресенье
|22:00
|Баия
|4:2
|Форталеза
|18 тур
|31 августа, вторник
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Баия
|17 тур
|22 августа, воскресенье
|01:00
|Гремио
|2:0
|Баия
|16 тур
|16 августа, понедельник
|00:15
|Баия
|1:2
|Атлетико Гойяненсе
|15 тур
|8 августа, воскресенье
|22:00
|Куяба
|1:1
|Баия
|14 тур
|2 августа, понедельник
|00:15
|Баия
|0:1
|Спорт Ресифи
|13 тур
|25 июля, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Баия
|12 тур
|19 июля, понедельник
|00:15
|Баия
|0:5
|Фламенго
|11 тур
|11 июля, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Баия
|10 тур
|8 июля, четверг
|00:00
|Баия
|1:0
|Жувентуде
|9 тур
|4 июля, воскресенье
|17:00
|Шапекоэнсе
|0:2
|Баия
|8 тур
|1 июля, четверг
|01:00
|Баия
|3:4
|Америка Минейро
|7 тур
|28 июня, понедельник
|02:00
|Палмейрас
|3:2
|Баия
|6 тур
|25 июня, пятница
|03:30
|Баия
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|20 июня, воскресенье
|22:00
|Баия
|0:0
|Коринтианс
|4 тур
|17 июня, четверг
|22:00
|Сеара
|1:2
|Баия
|3 тур
|14 июня, понедельник
|02:30
|Баия
|0:1
|Интернасьонал
|2 тур
|6 июня, воскресенье
|03:00
|Брагантино
|3:3
|Баия
|1 тур
|30 мая, воскресенье
|02:00
|Баия
|3:0
|Сантос