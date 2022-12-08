- 8 декабря 2022
- 00:36 Стало известно, сколько City Football Group заплатит за «Баию»
- 4 декабря 2022
- 09:03 Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб. Он станет для них 12-м
- 22 сентября 2019
- 09:42 Видео Вагнер Лав забил за «Коринтианс» и помог обыграть «Баию»
- 6 июля 2019
- 21:24 «Баия» объявила о трансфере Бекао в «Удинезе»
- 5 июля 2019
- 08:42 Президент «Баии» подтвердил трансфер Бекао в «Удинезе». Сумма сделки – 1,4 миллиона 10
- 20 июня 2019
- 22:32 Бабаев – о новом контракте с Бекао: «У нас есть сомнения. Никто никого не собирается уговаривать» 10
- 14 мая 2019
- 23:20 UOL Esporte: Бекао может покинуть ЦСКА, игрок близок к переходу в «Удинезе» 26
- 22 декабря 2018
- 10:00 Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов» 11
- 26 октября 2018
- 20:29 Агент Бекао: «ЦСКА не связывался со мной по выкупу Родриго» 3
- 4 июля 2018
- 16:39 Фото ЦСКА объявил об аренде защитника «Баии» Бекао 14
- 12:37 Защитник «Баии» Бекао прибыл на сбор ЦСКА в Австрии 4
- 26 июня 2018
- 17:54 ЦСКА в ближайшие недели сделает предложение «Баии» о покупке защитника Бекао 16
- 15 июня 2018
- 15:16 Bahia Noticias: ЦСКА возьмет в аренду защитника Бекао 3