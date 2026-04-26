27 апреля на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Леванте». Встреча команд из нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Хозяева переживают катастрофический спад, а гости набрали отличный ход.

«Эспаньол»

Каталонцы переживают один из худших отрезков в своей истории и не могут одержать победу на протяжении 15 последних матчей Ла Лиги. Поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в прошлом туре стало очередным ударом. Атака «Эспаньола» выглядит беспомощно – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Оборона также оставляет желать лучшего – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок. Кике Гарсия с 8 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Эспаньол» удачно играет против «Леванте» дома.

«Леванте»

Валенсийцы подходят к матчу в отличной форме после уверенной домашней победы над «Севильей» со счeтом 2:0. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Карлос Эспи с 10 голами в 21 матче является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Леванте» забивает в шести последних очных матчах против «Эспаньола».

Факты о командах

«Эспаньол»

Не может выиграть в 15 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах против «Леванте»

Забивает в 12 последних очных матчах против «Леванте»

«Леванте»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 6 последних очных матчах против «Эспаньола»

Победа в последнем матче над «Севильей» (2:0)

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Леванте»

«Леванте» находится в отличной форме и демонстрирует хорошую результативность, одержав важную победу над «Севильей». «Эспаньол» переживает катастрофический спад и не может победить 15 матчей подряд. Несмотря на историческое преимущество каталонцев в домашних матчах, текущая форма команд говорит в пользу гостей. Ожидаем, что валенсийцы как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки