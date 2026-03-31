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Китай - Камерун: обзор матча 31 марта 2026

Китай
31.03.2026, вторник, 09:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Камерун
Матч Статистика Личные встречи Коэффициенты
Статистика матча Китай - Камерун
2
1
3
Красные карточки
0
1
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2
3
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