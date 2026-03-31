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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Камерун
Китай - Камерун: обзор матча 31 марта 2026
Китай
31.03.2026, вторник, 09:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Камерун
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Китай
Камерун
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу
5 июня
4
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Китай – Таиланд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Китай – Таиланд: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
В РФС раскрыли вероятного соперника России по еще одному товарищескому матчу
5 июня
4
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Китай – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Китай – Камерун: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.25
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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Китай
0 : 0
09.06.2026
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Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные,
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные,
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
Индонезия
1 : 0
05.06.2025
Китай
Товарищеские матчи. Сборные,
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Кубок африканских наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
28.12.2025
Камерун
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