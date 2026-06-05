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  • Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 13:20
Сингапур
05.06.2026, пятница, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Китай
76' M. Daku
16' S. 41' Ю. Чжан (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
1
Izwan Mahbud
ВР
14
Hariss Harun
(К) ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
32
Nur Adam Abdullah
ЦЗ
3
Ryhan Stewart
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
7
Song Ui Young
ЦП
23
Harhys Stewart
ЦП
20
Shawal Anuar
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
6
K. Nakamura
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Китай
16
H. Li
ВР
21
Xi Yang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
3
Weijie Mao
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
10
Шихао Вей
(К) ЛВ
8
Serginho
ЦФ
20
Wang Yudong
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
16
Hami Syahin
ЦП
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
10
F. Zulkifli
ЦП
9
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
19
M. Daku
ЦФ
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Liu Haofan
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
15
Вай-Цун Дай
ОП
17
Тианий Гао
ОП
11
Лянмин Линь
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
24
Zhu Pengyu
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
3-4-3
1
14
21
32
3
7
23
8
6
11
20
3-3-1-3
16
21
18
5
Чжу
3
23
14
10
Вей
9
Чжан
20
8
32
17
17
32
7
16
16
7
11
10
10
11
20
9
9
20
8
19
19
8
9
Чжан
19
Лю
19
Лю
9
Чжан
18
13
13
18
14
4
4
14
8
6
Ван
6
Ван
8
20
15
Дай
15
Дай
20
10
Вей
17
Гао
17
Гао
10
Вей
23
11
Линь
11
Линь
23
5
Чжу
7
Лей
7
Лей
5
Чжу
3
24
24
3
29
29
Остались в запасе
Сингапур
Китай
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
Главный тренер
Гэвин Ли
12
Дянзуо Лю
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
Главный тренер
Цзяи Шао
Остались в запасе
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Цзяи Шао
Статистика матча Сингапур - Китай
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
466
274
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию Сингапур против Китая, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сингапур – Кот-д'Ивуар

Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Китай Сингапур
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