05.06.2026, пятница, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сингапур
Сингапур
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
16
Hami Syahin
ЦП
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
10
F. Zulkifli
ЦП
9
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
19
M. Daku
ЦФ
3-4-3
1
14
21
32
3
7
23
8
6
11
20
3-3-1-3
16
21
18
5
Чжу
3
23
14
10
Вей
9
Чжан
20
8
32
17
17
32
7
16
16
7
11
10
10
11
20
9
9
20
8
19
19
8
9
Чжан
19
Лю
19
Лю
9
Чжан
18
13
13
18
14
4
4
14
8
6
Ван
6
Ван
8
20
15
Дай
15
Дай
20
10
Вей
17
Гао
17
Гао
10
Вей
23
11
Линь
11
Линь
23
5
Чжу
7
Лей
7
Лей
5
Чжу
3
24
24
3
29
29
Остались в запасе
Сингапур
Китай
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
Главный тренер
Гэвин Ли
12
Дянзуо Лю
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
Главный тренер
Цзяи Шао
Остались в запасе
12
Syazwan Buhari
ВР
30
Rudy Khairullah
ВР
26
Jordan Emaviwe
ЦЗ
5
A. A. Bin Azmi
ЦЗ
35
Raoul Suhaimi
ЦЗ
31
Irfan Najeeb
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
13
Nathan Mao
ЦП
2
Joel Chew Joon Herng
ЦП
27
Saifullah Akbar
ЦП
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
30
Yan Bingliang
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Цзяи Шао
Статистика матча Сингапур - Китай
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
466
274
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию Сингапур против Китая, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сингапур – Кот-д'Ивуар
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Источник: «Бомбардир»