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  • Слуцкий: «Я уже становлюсь китайцем – впервые так сильно болел за другую страну»

Слуцкий: «Я уже становлюсь китайцем – впервые так сильно болел за другую страну»

2 августа 2024, 15:50
6

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своих переживаниях во время матчей сборной Китая в азиатской квалификации ЧМ-2026.

«Сборная Китая в начале лета проводила два важных матча с точки зрения борьбы за место на чемпионате мира-2026 и автоматическое попадание на Кубок Азии. Это бы произошло, если бы обыграли Таиланд с крупным счетом.

Я смотрел матч в спортивном пабе Шанхая. Он был забит до отказа, все в майках сборной Китая. Нечеловеческое разочарование, радость…

После ничьей многие подумали, что Китай прошел дальше, так как было три очка отрыва от Таиланда, а по личным встречам у Китая – преимущество.

В телеграм-каналах поспешили поздравить сборную, но я знал регламент: сначала разница мячей, далее забитые голы, только потом личные встречи.

Получалось так: Китай опережал Таиланд на три очка, но их соперник играл против невероятного аутсайдера – Сингапура, а Китай отправлялся на выезд к Южной Корее.

У Кореи и Китая сложнейшие отношения. Было понятно, что корейцы хотят дать китайцам щелчок по носу и оставить их за бортом.

Расклад такой: если Китай проигрывает в один мяч, Таиланду нужно обыгрывать Сингапур с разницей в три гола. Китайцам для гарантированного выхода в следующий раунд нужна была ничья.

Китай в основном оборонялся. Но как это часто бывает, пропустили на 61-й минуте, сложилась сложнейшая ситуация…

Я ставил себя на место тренера сборной Китая. Что нужно делать? Если побежишь отыгрываться, высока вероятность, пропустить второй мяч и облегчить задачу Таиланду в отношении разницы.

С другой стороны, Таиланд и три мяча может забить Сингапуру. Я бы выбрал попытаться отыграться. Тренер Китая постарался усилить атаку, но команда так и не смогла пробить в створ ворот: проиграли 0:1.

Вся сборная Китая в раздевалке смотрела другой матч. Таиланд с Сингапуром стартовали на час позже. Было невероятное преимущество у хозяев. Сингапур чудом смог забить, вратарь их сделал больше 20 спасений, семь добавленных минут…

Получился единственный случай в истории, когда команда проиграла, но в итоге выиграла. Безумно рад за сборную.

Показательный момент о том, как сейчас любят футбол в Китае. Люди выяснили, что у вратаря сборной Сингапура есть бизнес с онлайн-продажами. Его просто завалили покупками. Китайцы очень благодарны ему, что вытащил их сборную в следующий этап.

Очень рад, что два игрока «Шанхая» дебютировали за сборную. Хао Яна и Цзе Цзе никогда даже не вызывали, а в этих матчах, они сразу дебютировали.

Ну, а я уже становлюсь китайцем, который невероятно болеет за сборную. Всегда очень сильно переживал за сборную России. Яростно поддерживал во всех видах спорта.

А теперь впервые в жизни так сильно болел за другую страну, которая мне теперь достаточно близка», – написал Слуцкий в блоге на Sports.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sports
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Китай Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Desma
1722604082
Любовь зла - полюбишь и козла...........
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...уефан
1722604573
...прочитал. Самое крутое в тексте - "Цзе Цзе"!... Да, Китай с результатом!)...
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alex1951
1722605150
Еврей-китаец - это звучит гордо....рад за вас ....Жень минь жибао,синь хуа ...короче Шолом табэ!)))
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Max-Min-vkontakte
1722609641
В принципе, разрез глаз у Лëни вполне китайский)
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БАЗАРА НЕТ
1722623799
Очень позитивно) молодец Леонид
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Mikey-Show-google
1722656155
Я так думаю к сборной прицеливается
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