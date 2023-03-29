Матыцин оценил вероятность проведения матча Россия – Китай

Министр спорта РФ Олег Матыцин допустил проведение товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России.

Если уже организованы матчи товарищеские с командами Ирана и Ирака, Узбекистана, других наших стран-партнеров, то тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», – сказал Матыцин.