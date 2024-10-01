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    Состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

    Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на ближайшие игры.

    • Российская молодежка дважды встретится со сверстниками из Китая.
    • Товарищеские матчи состоятся 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
    • Игры пройдут в закрытом формате без прямых трансляций.

    Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дeгтев («Сочи»);

    Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо»), Матвей Лукин (ЦСКА), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Матвей Бардачев («Урал»), Юрий Коледин («Торпедо»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»);

    Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов-2»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Никита Салтыков («Локомотив»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Руслан Барт («Сочи»), Имран Азнауров («Ростов»);

    Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).

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    Источник: сайт РФС

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    01.10.2024 19:19
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