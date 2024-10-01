Состав молодежной сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на ближайшие игры.
- Российская молодежка дважды встретится со сверстниками из Китая.
- Товарищеские матчи состоятся 11 и 14 октября в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
- Игры пройдут в закрытом формате без прямых трансляций.
Вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дeгтев («Сочи»);
Защитники: Станислав Бессмертный («Динамо»), Матвей Лукин (ЦСКА), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Матвей Бардачев («Урал»), Юрий Коледин («Торпедо»), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»);
Полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Алексей Колтаков («Ростов-2»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Никита Салтыков («Локомотив»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Руслан Барт («Сочи»), Имран Азнауров («Ростов»);
Нападающие: Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).