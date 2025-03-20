20.03.2025, четверг, 21:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
3-3-1-2-1
1
Аль-Акиди
12
Абдулхамид
14
Кадеш
5
Тамбакти
6
Аль-Давсари
10
Аль-Гамди
13
Аль-Бушал
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
18
Яхья
9
Аль-Бурайкан
3-3-1-2-1
14
Ванг
4
2
Браунинг
19
16
Цзян
6
Ван
4
Ли
7
10
Вей
11
Линь
9
Чжан
14
Кадеш
5
Ладжами
5
Ладжами
14
Кадеш
12
Абдулхамид
2
Шанкити
2
Шанкити
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
8
Аль-Сахафи
8
Аль-Сахафи
6
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
20
Аль-Салем
20
Аль-Салем
9
Аль-Бурайкан
10
Аль-Джувейр
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
10
Аль-Джувейр
4
17
17
4
2
Браунинг
4
4
2
Браунинг
10
Вей
7
7
10
Вей
9
Чжан
8
8
9
Чжан
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Китай
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
91
Джехад Такри
ЦЗ
17
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Muhannad Al Saad
ЦП
26
Турки Аль-Аммар
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
13
Hetao Hu
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
8
Serginho
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
91
Джехад Такри
ЦЗ
17
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Muhannad Al Saad
ЦП
26
Турки Аль-Аммар
ЛВ
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
13
Hetao Hu
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
8
Serginho
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Саудовская Аравия - Китай
1
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
9
Офсайды
5
0
Количество передач
738
185
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча Саудовская Аравия против Китая, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 21:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия – Китай
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»