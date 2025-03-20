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  • Саудовская Аравия – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Саудовская Аравия – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

20 марта 2025, 20:05
Саудовская Аравия
20.03.2025, четверг, 21:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 7 тур
1 : 0
Завершен
Китай
50' С. Аль-Давсари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Айман Яхья
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Китай
14
Далей Ванг
(К) ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
16
Шэнлун Цзян
ЦЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
19
Yongjing Cao
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
11
Лянмин Линь
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
7
Xie Wenneng
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
91
Джехад Такри
ЦЗ
5
Али Ладжами
ЦЗ
17
Саад Аль-Муса
ЦЗ
2
Муханнад Шанкити
ПЗ
26
Турки Аль-Аммар
ЛВ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Muhannad Al Saad
ЦП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
20
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
17
Yang Zexiang
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
4
Pengfei Han
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
8
Yuanyi Li
ЦП
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
8
Serginho
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Аль-Акиди
12
Абдулхамид
14
Кадеш
5
Тамбакти
6
Аль-Давсари
10
Аль-Гамди
13
Аль-Бушал
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
18
Яхья
9
Аль-Бурайкан
3-3-1-2-1
14
Ванг
4
2
Браунинг
19
16
Цзян
6
Ван
4
Ли
7
10
Вей
11
Линь
9
Чжан
14
Кадеш
5
Ладжами
5
Ладжами
14
Кадеш
12
Абдулхамид
2
Шанкити
2
Шанкити
12
Абдулхамид
6
Аль-Давсари
8
Аль-Сахафи
8
Аль-Сахафи
6
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
20
Аль-Салем
20
Аль-Салем
9
Аль-Бурайкан
10
Аль-Джувейр
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
10
Аль-Джувейр
4
17
17
4
2
Браунинг
4
4
2
Браунинг
10
Вей
7
7
10
Вей
9
Чжан
8
8
9
Чжан
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Китай
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
91
Джехад Такри
ЦЗ
17
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Muhannad Al Saad
ЦП
26
Турки Аль-Аммар
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
13
Hetao Hu
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
8
Serginho
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
21
Hamed Abdullah Yousef
ВР
91
Джехад Такри
ЦЗ
17
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Muhannad Al Saad
ЦП
26
Турки Аль-Аммар
ЛВ
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
13
Hetao Hu
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
8
Serginho
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Саудовская Аравия - Китай
1
1
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
9
Офсайды
5
0
Количество передач
738
185
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча Саудовская Аравия против Китая, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 21:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия – Китай

Саудовская Аравия – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Китай Саудовская Аравия
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