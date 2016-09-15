Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александар Янкович

    Тренер
    Имя Александар
    Фамилия Янкович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 6 мая 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Стандард 6 1 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2016 Стандард 1 : 1 Сельта
    08.12.2016 Стандард 1 : 1 Аякс
    20.10.2016 Стандард 2 : 2 Панатинаикос
    29.09.2016 Аякс 1 : 0 Стандард
    03.11.2016 Панатинаикос 0 : 3 Стандард
    24.11.2016 Сельта 1 : 1 Стандард
    • Читайте нас: 
    11