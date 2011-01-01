Кубок Азии. 2023 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Кубок Азии. Групповой этап 2015 Кубок Азии. групповой раунд 2011