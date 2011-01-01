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Кубок Азии. Плей-офф 2019 Кубок Азии. Групповой этап 2019 Товарищеские матчи. Сборные. 2018 Товарищеские матчи. Сборные. 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017 Кубок Азии. 2015 Кубок Азии. Групповой этап 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2011 Кубок Азии. групповой раунд 2011 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Товарищеские матчи. Сборные. 2009