Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
0
5
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа B
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
4
1
3
5
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
0
3
0
6
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
2
0
1
8
5
3
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
4
8
-4
0
Группа E
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
2
0
2
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
0
1
2
2
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Группа 1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
0
1
1
1
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
2
4
6
1
1
0
0
3
1
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
3
4
6
2
2
0
0
5
3
2
6
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
Группа 4
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
6
4
2
4
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
0
2
1
5
-4
0
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
3
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
1
2
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
4
7
-3
0
Группа 4
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
3
4
-1
1
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
1
0
0
1
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Таджикистан
1
ОАЭ
1
Таджикистан
1 : 1
ОАЭ
Ирак
2
Иордания
3
Ирак
2 : 3
Иордания
Австралия
4
Индонезия
0
Австралия
4 : 0
Индонезия
Саудовская Аравия
1
Южная Корея
1
Саудовская Аравия
1 : 1
Южная Корея
Иран
1
Сирия
1
Иран
1 : 1
Сирия
Бахрейн
1
Япония
3
Бахрейн
1 : 3
Япония
Катар
2
Палестина
1
Катар
2 : 1
Палестина
Узбекистан
2
Таиланд
1
Узбекистан
2 : 1
Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
0
Иордания
1
Таджикистан
0 : 1
Иордания
Австралия
1
Южная Корея
2
Австралия
1 : 2
Южная Корея
Иран
2
Япония
1
Иран
2 : 1
Япония
Катар
1
Узбекистан
1
Катар
1 : 1
Узбекистан
1/2 финала
Иордания
2
Южная Корея
0
Иордания
2 : 0
Южная Корея
Иран
2
Катар
3
Иран
2 : 3
Катар
Финал
Иордания
1
Катар
3
Иордания
1 : 3
Катар