- 14 мая 2022
- 11:49 Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году
- 30 декабря 2021
- 12:26 Игроков сборной Китая обязали свести татуировки 4
- 18 ноября 2019
- 11:39 Сколари может возглавить сборную Китая
- 14 ноября 2019
- 23:20 Липпи ушел из сборной Китая во второй раз за 2019 год 1
- 19 сентября 2019
- 17:27 Хиддинк ушел из олимпийской сборной Китая 3
- 24 мая 2019
- 10:19 Липпи возглавил сборную Китая спустя пять месяцев после отставки 3
- 29 апреля 2019
- 11:34 Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая 4
- 15 марта 2019
- 19:33 Каннаваро возглавил сборную Китая. В январе его мог пригласить «Реал» 1
- 28 января 2019
- 21:40 72-летний Капелло – претендент на пост главного тренера сборной Китая 225
- 25 января 2019
- 09:06 Чемпион мира 2006 года Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая
- 4 января 2019
- 16:08 Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»
- 7 сентября 2018
- 21:42 Хиддинк – главный тренер олимпийской сборной Китая
- 22 августа 2018
- 11:38 Гус Хиддинк возглавит молодежную сборную Китая 3
- 6 июня 2018
- 11:41 Чемпионат мира в России посетят более 100 тысяч китайских болельщиков 1
- 23 апреля 2018
- 13:29 Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер 6
- 26 марта 2018
- 16:53 Товарищеский матч. Уругвай победил на турнире в Китае, обыграв в финале Уэльс 3
- 24 марта 2018
- 18:43 Федерация футбола Китая исключила из сборной футболистов, у которых есть татуировки 6
- 14 декабря 2017
- 09:54 Китай вошел в пятерку по купленным билетам на ЧМ-2018 6
- 15 сентября 2017
- 19:16 За сутки ФИФА получила более 500 тысяч заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 5
- 5 сентября 2017
- 19:58 Отбор на ЧМ-2018. Иран и Южная Корея едут в Россию, Сирия будет играть в стыковых матчах 10
- 13 июня 2017
- 19:30 Отбор на ЧМ-2018. Сирия и Китай разошлись миром
- 15 мая 2017
- 06:30 Южная Корея, КНДР, Китай и Япония претендуют на совместное проведение ЧМ-2030 6
- 10 мая 2017
- 19:11 Португалия, Испания и Япония могут сыграть на Кубке Америки-2019
- 6 мая 2017
- 08:17 Лев может возглавить сборную Китая и заработать 50 миллионов 10
- 28 марта 2017
- 18:37 Отбор на ЧМ-2018. Узбекистан победил Катар, Китай уступил Ирану 4
- 23 марта 2017
- 23:54 Видео Липпи пришлось разнимать дерущихся футболистов 2
- 20:57 Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком
- 15 ноября 2016
- 16:29 Отбор на ЧМ-2018. Сборные Китая и Катара поделили очки