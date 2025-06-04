5 июня на стадионе Gelora Bung Karno Stadium состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Индонезии и Китая. Обе команды находятся в сложной борьбе за выход в следующий этап турнира. Индонезия занимает четвeртое место с 9 очками, а Китай, несмотря на три поражения подряд, удерживает вторую позицию с 8 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять давлению гостей.

Индонезия

Индонезия демонстрирует нестабильную игру, забивая в последних трeх матчах, но пропуская много голов. В последних пяти играх команда забила 5 голов, пропустив 11. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 2.20 в обороне. В последнем матче Индонезия обыграла Бахрейн со счeтом 1:0, что стало важным шагом в их борьбе за сохранение шансов в турнире.

Китай

Китай переживает сложный период, потерпев три поражения подряд. В последних пяти играх команда забила 4 гола, пропустив 7. Среднее количество голов за игру составляет 0.80 в атаке и 1.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Чжан Юньин, который забил 3 гола в 16 матчах. В последней игре Китай проиграл Австралии со счeтом 0:2, что подтвердило их текущие проблемы.

Факты о командах

Индонезия

Занимает 4 место в группе с 9 очками.

Забивает в 3 последних матчах.

Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 2.20 в обороне.

Пропускает много голов в последних играх.

Китай

Занимает 2 место в группе с 8 очками.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Средний голевой показатель: 0.80 в атаке, 1.40 в обороне.

Показывает слабую игру в обороне в последних играх.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур Индонезия 1 : 0 Китай Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур Китай 2 : 1 Индонезия

Прогноз на матч Индонезия – Китай

Индонезия демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне, что делает еe уязвимой перед атаками Китая. Китай, несмотря на три поражения подряд, продолжает забивать в матчах с менее организованными соперниками. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Китай одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Китая

Рекомендованные ставки