5 июня на стадионе Gelora Bung Karno Stadium состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Индонезии и Китая. Обе команды находятся в сложной борьбе за выход в следующий этап турнира. Индонезия занимает четвeртое место с 9 очками, а Китай, несмотря на три поражения подряд, удерживает вторую позицию с 8 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять давлению гостей.
Индонезия
Индонезия демонстрирует нестабильную игру, забивая в последних трeх матчах, но пропуская много голов. В последних пяти играх команда забила 5 голов, пропустив 11. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 2.20 в обороне. В последнем матче Индонезия обыграла Бахрейн со счeтом 1:0, что стало важным шагом в их борьбе за сохранение шансов в турнире.
Китай
Китай переживает сложный период, потерпев три поражения подряд. В последних пяти играх команда забила 4 гола, пропустив 7. Среднее количество голов за игру составляет 0.80 в атаке и 1.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Чжан Юньин, который забил 3 гола в 16 матчах. В последней игре Китай проиграл Австралии со счeтом 0:2, что подтвердило их текущие проблемы.
Факты о командах
Индонезия
- Занимает 4 место в группе с 9 очками.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 2.20 в обороне.
- Пропускает много голов в последних играх.
Китай
- Занимает 2 место в группе с 8 очками.
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Средний голевой показатель: 0.80 в атаке, 1.40 в обороне.
- Показывает слабую игру в обороне в последних играх.
Прогноз на матч Индонезия – Китай
Индонезия демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне, что делает еe уязвимой перед атаками Китая. Китай, несмотря на три поражения подряд, продолжает забивать в матчах с менее организованными соперниками. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Китай одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Китая
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:2 в пользу Китая – коэффициент 6.70
- Китай выиграет – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90