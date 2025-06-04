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Прогноз на точный счет матча Индонезия – Китай: квалификация ЧМ-2025, 5 июня 2025

04 июня 2025 12:49
Индонезия - Китай
05 июн. 2025, четверг 16:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 9 тур
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6.70
Точный счёт 1:2 в пользу Китая
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5 июня на стадионе Gelora Bung Karno Stadium состоится важный матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Индонезии и Китая. Обе команды находятся в сложной борьбе за выход в следующий этап турнира. Индонезия занимает четвeртое место с 9 очками, а Китай, несмотря на три поражения подряд, удерживает вторую позицию с 8 очками. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько хозяева смогут противостоять давлению гостей.

Индонезия

Индонезия демонстрирует нестабильную игру, забивая в последних трeх матчах, но пропуская много голов. В последних пяти играх команда забила 5 голов, пропустив 11. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 2.20 в обороне. В последнем матче Индонезия обыграла Бахрейн со счeтом 1:0, что стало важным шагом в их борьбе за сохранение шансов в турнире.

Китай

Китай переживает сложный период, потерпев три поражения подряд. В последних пяти играх команда забила 4 гола, пропустив 7. Среднее количество голов за игру составляет 0.80 в атаке и 1.40 в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Чжан Юньин, который забил 3 гола в 16 матчах. В последней игре Китай проиграл Австралии со счeтом 0:2, что подтвердило их текущие проблемы.

Факты о командах

Индонезия

  • Занимает 4 место в группе с 9 очками.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 2.20 в обороне.
  • Пропускает много голов в последних играх.

Китай

  • Занимает 2 место в группе с 8 очками.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Средний голевой показатель: 0.80 в атаке, 1.40 в обороне.
  • Показывает слабую игру в обороне в последних играх.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Индонезия
1 : 0
05.06.2025
Китай
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Китай
2 : 1
15.10.2024
Индонезия

Прогноз на матч Индонезия – Китай

Индонезия демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне, что делает еe уязвимой перед атаками Китая. Китай, несмотря на три поражения подряд, продолжает забивать в матчах с менее организованными соперниками. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Китай одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Китая

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:2 в пользу Китая – коэффициент 6.70
  • Китай выиграет – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.70
Точный счёт 1:2 в пользу Китая
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Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Китай Индонезия
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