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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Индонезия
Китай - Индонезия: обзор матча 15 октября 2024
Китай
15.10.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Индонезия
44'
Ю. Чжан
87'
Т. Хайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Индонезия
90'
+9
Желтая карточка
Д. Идзес
Замена
C. Jin
️️️️
Ю. Чжан
90'
Замена
Z. Wei
️️️️
Ш. Вей
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хайе
85'
Замена
П. Архан
️️️️
А. Мангкуалам
85'
Замена
M. Risaldi
️️️️
И. Йеннер
Замена
Х. Ван
️️️️
Y. Li
61'
46'
Замена
Т. Хайе
️️️️
М. Хилгерс
46'
Замена
М. Фердинан
️️️️
Витан
Желтая карточка
Ю. Чжан
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ю. Чжан
Пас отдал
Z. Gao
44'
41'
Желтая карточка
И. Йеннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
7
Xie Wenneng
ЦП
8
Yuanyi Li
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Джей Идзес
ЦЗ
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
(К)
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
18
Ивар Йеннер
ЦП
8
Витан
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
11
Лянмин Линь
ЛВ
21
Хайцзянь Ван
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
22
Алан
ЦФ
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
23
Malik Risaldi
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
4-1-3-1-1
14
Ванг
4
Ли
2
Браунинг
28
Цзян
4
6
Ван
7
8
17
10
Вей
9
Чжан
3-2-1-3
12
Пас
2
Хилгерс
3
Идзес
17
Вердонк
14
Мангкуалам
22
Тджо-А-Он
18
Йеннер
11
Оратмангоен
8
Витан
9
Струйк
10
Вей
5
5
10
Вей
8
21
Ван
21
Ван
8
9
Чжан
22
22
9
Чжан
14
Мангкуалам
12
Архан
12
Архан
14
Мангкуалам
18
Йеннер
23
23
18
Йеннер
2
Хилгерс
19
Хайе
19
Хайе
2
Хилгерс
8
Витан
7
Фердинан
7
Фердинан
8
Витан
Остались в запасе
Китай
Индонезия
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
11
Лянмин Линь
ЛВ
22
Алан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
11
Лянмин Линь
ЛВ
22
Алан
ЦФ
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Китай - Индонезия
1
2
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
8
Офсайды
0
1
Количество передач
194
602
Сейвы
5
1
Точность передач %
52
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao
Посещаемость:
37133
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