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Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60

08 июня 2026 8:16
Индонезия - Мозамбик
09 июн. 2026, вторник 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Фора (-1.5) на Индонезию
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9 июня 2026 года в 16:00 сборные Индонезии и Мозамбика сыграют в товарищеском матче.

Индонезия

Индонезия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче разгром Омана (3:0). Хозяева явные фавориты.

Мозамбик

Мозамбик переживает ужасный кризис: команда проигрывает в 3 последних матчах, не может выиграть в 6 последних товарищеских встречах и пропускает в 8 последних матчах. Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Омана (1:4). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Индонезия

  • Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Разгром Омана (3:0)

Мозамбик

  • 6 матчей без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено
  • 3 поражения подряд
  • Пропускают в 8 последних матчах
  • Разгром от Омана (1:4)

Прогноз на матч Индонезия – Мозамбик

Индонезия в хорошей форме, Мозамбик разваливается и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на Индонезию – коэффициент 1.60
  • Тотал голов больше 2.5

1.60
Фора (-1.5) на Индонезию
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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