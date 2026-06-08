9 июня 2026 года в 16:00 сборные Индонезии и Мозамбика сыграют в товарищеском матче.

Индонезия

Индонезия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче разгром Омана (3:0). Хозяева явные фавориты.

Мозамбик

Мозамбик переживает ужасный кризис: команда проигрывает в 3 последних матчах, не может выиграть в 6 последних товарищеских встречах и пропускает в 8 последних матчах. Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Омана (1:4). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Индонезия

Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено

Разгром Омана (3:0)

Мозамбик

6 матчей без побед в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 8 последних матчах

Разгром от Омана (1:4)

Прогноз на матч Индонезия – Мозамбик

Индонезия в хорошей форме, Мозамбик разваливается и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей.

Рекомендованные ставки