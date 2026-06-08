9 июня 2026 года в 16:00 сборные Индонезии и Мозамбика сыграют в товарищеском матче.
Индонезия
Индонезия находится в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче разгром Омана (3:0). Хозяева явные фавориты.
Мозамбик
Мозамбик переживает ужасный кризис: команда проигрывает в 3 последних матчах, не может выиграть в 6 последних товарищеских встречах и пропускает в 8 последних матчах. Оборона катастрофическая – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Омана (1:4). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Индонезия
- Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
- Разгром Омана (3:0)
Мозамбик
- 6 матчей без побед в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено
- 3 поражения подряд
- Пропускают в 8 последних матчах
- Разгром от Омана (1:4)
Прогноз на матч Индонезия – Мозамбик
Индонезия в хорошей форме, Мозамбик разваливается и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с комфортной разницей.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1.5) на Индонезию – коэффициент 1.60
- Тотал голов больше 2.5