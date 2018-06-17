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    Син Тхэ Ен

    Тренер
    Имя Син
    Фамилия Тхэ Ен
    Гражданство Южная Корея
    Дата рождения 11 апреля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Южная Корея 7 4 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2022 Южная Корея 4 : 0 Молдавия
    02.06.2022 Южная Корея 1 : 5 Бразилия
    06.06.2022 Южная Корея 2 : 0 Чили
    10.06.2022 Южная Корея 2 : 2 Парагвай
    14.06.2022 Южная Корея 4 : 1 Египет
    23.09.2022 Южная Корея 2 : 2 Коста-Рика
    27.09.2022 Южная Корея 1 : 0 Камерун
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