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Син Тхэ Ен
Син Тхэ Ен
Южная Корея
11 апреля 1969 (57)
Тренер
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Новости
Тренер сборной Кореи: «Используем футболки с четырьмя номерами перед игрой со Швецией. Европейцам трудно различать лица наших игроков»
2018.06.17 17:37
9
Тренер Южной Кореи хочет, чтобы его команда играла так же хорошо, как сборная России
2017.10.07 19:26
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