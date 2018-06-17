Син Тхэ Ен
Тренер
|Имя
|Син
|Фамилия
|Тхэ Ен
|Гражданство
|Южная Корея
|Дата рождения
|11 апреля 1969
|Имя
|Син
|Фамилия
|Тхэ Ен
|Гражданство
|Южная Корея
|Дата рождения
|11 апреля 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Южная Корея
|7
|4
|1
|2
|Дата
|Матч
|21.01.2022
|Южная Корея
|4 : 0
|Молдавия
|02.06.2022
|Южная Корея
|1 : 5
|Бразилия
|06.06.2022
|Южная Корея
|2 : 0
|Чили
|10.06.2022
|Южная Корея
|2 : 2
|Парагвай
|14.06.2022
|Южная Корея
|4 : 1
|Египет
|23.09.2022
|Южная Корея
|2 : 2
|Коста-Рика
|27.09.2022
|Южная Корея
|1 : 0
|Камерун