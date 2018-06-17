Тренер сборной Кореи: «Используем футболки с четырьмя номерами перед игрой со Швецией. Европейцам трудно различать лица наших игроков»

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен рассказал, к каким хитростям он прибегает накануне матча первого тура чемпионата мира-2018 со Швецией.

«Все тренеры, наверное, чувствуют, что команда противника за ними пристально следит. Но это естественно: пытаться понять другую команду. У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на майках – европейцам трудно различать лица корейских игроков, мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию.

Мы знаем, кто будет играть завтра за Швецию, это не скрывается. А вот Швеция не знает, кто будет завтра играть за Корею, и я сейчас не буду этого раскрывать.

Некоторые говорят, что болельщики относятся к нам прохладно, но я уверен, что настоящие болельщики нас поддерживают. И мы хотели бы оплатить им взаимностью!» – цитирует Син Тхэ Ена ГТРК «Нижний Новгород».