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    Тренер сборной Кореи: «Используем футболки с четырьмя номерами перед игрой со Швецией. Европейцам трудно различать лица наших игроков»

    Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен рассказал, к каким хитростям он прибегает накануне матча первого тура чемпионата мира-2018 со Швецией.

    «Все тренеры, наверное, чувствуют, что команда противника за ними пристально следит. Но это естественно: пытаться понять другую команду. У многих игроков команды Южной Кореи по четыре разных номера на футболке. Это для того, чтобы запутать шведов. Мы специально поменяли номера на майках – европейцам трудно различать лица корейских игроков, мы этим воспользовались, изменив привычную нумерацию.

    Мы знаем, кто будет играть завтра за Швецию, это не скрывается. А вот Швеция не знает, кто будет завтра играть за Корею, и я сейчас не буду этого раскрывать.

    Некоторые говорят, что болельщики относятся к нам прохладно, но я уверен, что настоящие болельщики нас поддерживают. И мы хотели бы оплатить им взаимностью!» – цитирует Син Тхэ Ена ГТРК «Нижний Новгород».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 17:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 июня 2018, 23:27

      Футбольное ноу хау от Кореи...)

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:39

      Нам и так приходится произносить с трудом их имена ,коверкая фамилия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 19:00

      Им и замены можно без палева в перерыве делать))

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 июня 2018, 18:50

      Решили использовать главное преимущество)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:23

      Корейская хитрая тактика, "не мытьем так катанием" надо громить шведов))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 18:01

      это точно хрен вас различишь кто есть кто в одинаковой одежде и очертанию лиц

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:58

      все средства хороши))

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 июня 2018, 17:56

      Флаг в руки,товарищи!!!! P.S. а пока игра в целом (чемпионата) скромная......... Стесняются,что ли?

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 17:48

      Это гениально!!!))))))

      3
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