Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017