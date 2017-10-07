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    Тренер Южной Кореи хочет, чтобы его команда играла так же хорошо, как сборная России

    Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен после товарищеского матча против сборной России (2:4) отметил хорошую игру соперника, к которой должна стремиться азиатская команда.

    «Хотя наша команда и проиграла, она очень старательно боролась до самого конца, хотя и дважды забила в свои ворота. Мы продолжаем совершенствоваться, интенсивно тренироваться дальше. Надеемся, в дальнейшем будем играть так же хорошо, как российская команда.

    В защите у нас были трудные моменты, приведшие к двум автоголам. Это большая проблема, над которой будем работать. Но в то же время мы забили один гол, второй. В нападении будем стараться играть более активно.

    Кого бы выделил в составе российской сборной? Можно отметить сильное физическое состояние России, команда играла очень слаженно именно как коллектив. Александр Кокорин был хорошо готов физически и сегодня, наряду с Федором Смоловым, был очень активен в нападении. Считаю, что он продолжает оставаться опасным игроком», – сказал азиат.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2017 19:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +662

      pato08 7 октября 2017, 22:52

      То есть он не хочет, чтоб его сборная играла хорошо?

      0
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 7 октября 2017, 20:52

      Виктор Ан v2.0(new)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2017, 20:09

      Ха, ха, ха....хо, хо, хо.....повеселил кореец! Не дай тебе бог так играть как наша сборная!

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 7 октября 2017, 19:44

      Игра Кореи очень понравилась,даже проигрывая 0-4 не бросили бороться,молодцы.

      3
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 7 октября 2017, 19:41

      Игрока под номером "5" у Кореи надо менять))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > ParadoO 7 октября 2017, 20:45

      не пусть будет вдруг Корея к нам в группу попадёт)))

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 19:38

      Вратаря нам надо менять. С этим каюк, в любой момент подставит.

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > paracetamol 7 октября 2017, 21:28

      Чё то да ,брат, как то неуютно с ним.

      0
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 7 октября 2017, 19:33

      "сказал азиат"- очень вежливо и совсем не по расисски)

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