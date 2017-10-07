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  • Тренер Южной Кореи хочет, чтобы его команда играла так же хорошо, как сборная России

Тренер Южной Кореи хочет, чтобы его команда играла так же хорошо, как сборная России

7 октября 2017, 19:26
8

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен после товарищеского матча против сборной России (2:4) отметил хорошую игру соперника, к которой должна стремиться азиатская команда.

«Хотя наша команда и проиграла, она очень старательно боролась до самого конца, хотя и дважды забила в свои ворота. Мы продолжаем совершенствоваться, интенсивно тренироваться дальше. Надеемся, в дальнейшем будем играть так же хорошо, как российская команда.

В защите у нас были трудные моменты, приведшие к двум автоголам. Это большая проблема, над которой будем работать. Но в то же время мы забили один гол, второй. В нападении будем стараться играть более активно.

Кого бы выделил в составе российской сборной? Можно отметить сильное физическое состояние России, команда играла очень слаженно именно как коллектив. Александр Кокорин был хорошо готов физически и сегодня, наряду с Федором Смоловым, был очень активен в нападении. Считаю, что он продолжает оставаться опасным игроком», – сказал азиат.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Южная Корея Тхэ Ен Син
Комментарии (8)
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Zenit_72
1507393987
"сказал азиат"- очень вежливо и совсем не по расисски)
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paracetamol
1507394305
Вратаря нам надо менять. С этим каюк, в любой момент подставит.
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ParadoO
1507394496
Игрока под номером "5" у Кореи надо менять))
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TAGANROG 161
1507394680
Игра Кореи очень понравилась,даже проигрывая 0-4 не бросили бороться,молодцы.
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Fan Loko mik
1507396151
Ха, ха, ха....хо, хо, хо.....повеселил кореец! Не дай тебе бог так играть как наша сборная!
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ParadoO
1507398724
Виктор Ан v2.0(new)
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pato08
1507405944
То есть он не хочет, чтоб его сборная играла хорошо?
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