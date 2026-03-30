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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Болгария
Индонезия - Болгария: обзор матча 30 марта 2026
Индонезия
30.03.2026, понедельник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Болгария
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Статистика матча Индонезия - Болгария
1
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0
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1
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Болгария
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Молдавия – Болгария: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2
4 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Индонезия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Индонезия – Болгария: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Сборная Индонезии уволила легенду Нидерландов
2025.10.16 10:03
Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Молдавия – Болгария: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2
4 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Болгария – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Болгария – Черногория: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.95
31 мая
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Индонезия
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Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
2 : 2
05.06.2026
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3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
0 : 1
01.06.2026
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур
Индонезия
2 : 3
08.10.2025
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
0 : 1
01.06.2026
Черногория
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Болгария
2 : 1
18.11.2025
Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Турция
2 : 0
15.11.2025
Болгария
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