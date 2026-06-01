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  • Болгария – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Болгария – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

1 июня, 17:50
Болгария
01.06.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Черногория
68' Б. Секулич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
24
Petko Panayotov
ЦП
15
Никола Илиев
АП
25
Лукас Петков
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
18
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Черногория
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
2
Milan Roganović
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
11
Milan Vukotić
ЦП
8
Дритон Камай
ЛВ
22
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Болгария
23
Martin Velichkov
ВР
22
Эмил Ценов
ЦЗ
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Borislav Tsonev
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
9
Vladimir Nikolov
ЦФ
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Черногория
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
27
Mišo Dubljanić
ВР
4
Стефан Милич
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
10
Марко Янкович
ЦП
21
Андрия Булатович
ЦП
0
Марко Симун
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
16
Ognjen Gašević
ЦФ
18
Балша Секулич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Наумов
5
Димитров
14
21
Велкоски
4
Галчев
8
Краев
24
25
Петков
15
Илиев
16
Петков
18
3-1-3-2-1
1
6
Рубежич
5
Вуячич
3
Ражнатович
15
Лончар
2
14
Брнович
11
8
Камай
22
Джуканович
9
8
Краев
22
Ценов
22
Ценов
8
Краев
4
Галчев
19
Турицов
19
Турицов
4
Галчев
21
Велкоски
6
Петров
6
Петров
21
Велкоски
17
Минчев
17
Минчев
15
Илиев
7
7
15
Илиев
16
Петков
11
Русев
11
Русев
16
Петков
25
Петков
10
10
25
Петков
18
9
9
18
5
Вуячич
4
Милич
4
Милич
5
Вуячич
2
19
Шипчич
19
Шипчич
2
14
Брнович
10
Янкович
10
Янкович
14
Брнович
11
21
Булатович
21
Булатович
11
15
Лончар
0
Симун
0
Симун
15
Лончар
9
20
Осмайич
20
Осмайич
9
3
Ражнатович
16
16
3
Ражнатович
22
Джуканович
18
Секулич
18
Секулич
22
Джуканович
Остались в запасе
Болгария
Черногория
23
Martin Velichkov
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
27
Mišo Dubljanić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
23
Martin Velichkov
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
27
Mišo Dubljanić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Болгария - Черногория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию Болгария против Черногории товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Черногория

Болгария – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Черногория Болгария
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