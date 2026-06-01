01.06.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Болгария
Болгария
23
Martin Velichkov
ВР
22
Эмил Ценов
ЦЗ
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Borislav Tsonev
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
9
Vladimir Nikolov
ЦФ
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Наумов
5
Димитров
14
21
Велкоски
4
Галчев
8
Краев
24
25
Петков
15
Илиев
16
Петков
18
3-1-3-2-1
1
6
Рубежич
5
Вуячич
3
Ражнатович
15
Лончар
2
14
Брнович
11
8
Камай
22
Джуканович
9
8
Краев
22
Ценов
22
Ценов
8
Краев
4
Галчев
19
Турицов
19
Турицов
4
Галчев
21
Велкоски
6
Петров
6
Петров
21
Велкоски
17
Минчев
17
Минчев
15
Илиев
7
7
15
Илиев
16
Петков
11
Русев
11
Русев
16
Петков
25
Петков
10
10
25
Петков
18
9
9
18
5
Вуячич
4
Милич
4
Милич
5
Вуячич
2
19
Шипчич
19
Шипчич
2
14
Брнович
10
Янкович
10
Янкович
14
Брнович
11
21
Булатович
21
Булатович
11
15
Лончар
0
Симун
0
Симун
15
Лончар
9
20
Осмайич
20
Осмайич
9
3
Ражнатович
16
16
3
Ражнатович
22
Джуканович
18
Секулич
18
Секулич
22
Джуканович
Остались в запасе
Болгария
Черногория
23
Martin Velichkov
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
27
Mišo Dubljanić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
23
Martin Velichkov
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
27
Mišo Dubljanić
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Александар Димитров
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Болгария - Черногория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию Болгария против Черногории товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Болгария – Черногория
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»