05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Молдавия
Молдавия
Болгария
4-3-1-2
12
Челядник
14
Ревенко
4
Бабогло
6
5
8
Лунгу
16
18
Богачук
10
Бодиштяну
0
Попеску
17
Постолачи
3-2-2-2-1
23
21
Велкоски
3
Христов
2
19
Турицов
22
Ценов
24
7
11
Русев
25
Петков
10
6
2
2
6
5
3
Стефан
3
Стефан
5
16
21
21
16
18
Богачук
0
Давид
0
Давид
18
Богачук
17
Постолачи
22
22
17
Постолачи
8
Лунгу
7
7
8
Лунгу
10
Бодиштяну
19
Пушкаш
19
Пушкаш
10
Бодиштяну
0
Попеску
13
Стина
13
Стина
0
Попеску
21
Велкоски
6
Петров
6
Петров
21
Велкоски
19
Турицов
4
Галчев
4
Галчев
19
Турицов
12
12
22
Ценов
26
26
22
Ценов
10
17
Минчев
17
Минчев
10
11
Русев
16
Петков
16
Петков
11
Русев
7
18
18
7
25
Петков
9
9
25
Петков
23
13
13
23
Остались в запасе
Молдавия
Болгария
23
Andrii Kozhukhar
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
1
Даниэл Наумов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Молдавия - Болгария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию Молдавия против Болгарии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Болгария
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»