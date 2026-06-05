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  • Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 18:50
Молдавия
05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Болгария
60' В. Богачук 85' В. Бабогло
23' Г. Русев 76' М. Петков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдавия
12
Думитру Челядник
ВР
14
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Catalin Cucos
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
8
Теодор Лунгу
ЦП
16
Danila Forov
ЦП
18
Виктор Богачук
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
0
Петру Попеску
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Болгария
23
Martin Velichkov
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
22
Эмил Ценов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
24
Petko Panayotov
ЦП
7
Borislav Tsonev
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
10
Zdravko Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Молдавия
23
Andrii Kozhukhar
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
2
Leonard Saca
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
21
Sergiu Perciun
ЦП
0
Овидиу Давид
ЦП
22
V. Ciumasu
ЦП
7
Stefan Bîtca
ЦП
19
Дан Пушкаш
ЛВ
13
Виктор Стина
ПВ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
12
E. Ali
ЦП
26
Berk Beyhan
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
16
Марин Петков
ПВ
18
Tonislav Yordanov
ЦФ
9
Vladimir Nikolov
ЦФ
13
Dimitar Sheytanov
ЦФ
4-3-1-2
12
Челядник
14
Ревенко
4
Бабогло
6
5
8
Лунгу
16
18
Богачук
10
Бодиштяну
0
Попеску
17
Постолачи
3-2-2-2-1
23
21
Велкоски
3
Христов
2
19
Турицов
22
Ценов
24
7
11
Русев
25
Петков
10
6
2
2
6
5
3
Стефан
3
Стефан
5
16
21
21
16
18
Богачук
0
Давид
0
Давид
18
Богачук
17
Постолачи
22
22
17
Постолачи
8
Лунгу
7
7
8
Лунгу
10
Бодиштяну
19
Пушкаш
19
Пушкаш
10
Бодиштяну
0
Попеску
13
Стина
13
Стина
0
Попеску
21
Велкоски
6
Петров
6
Петров
21
Велкоски
19
Турицов
4
Галчев
4
Галчев
19
Турицов
12
12
22
Ценов
26
26
22
Ценов
10
17
Минчев
17
Минчев
10
11
Русев
16
Петков
16
Петков
11
Русев
7
18
18
7
25
Петков
9
9
25
Петков
23
13
13
23
Остались в запасе
Молдавия
Болгария
23
Andrii Kozhukhar
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
1
Даниэл Наумов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
24
Ясер Цуркан
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
20
Martin Georgiev
ЦЗ
14
Teodor Ivanov
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Молдавия - Болгария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию Молдавия против Болгарии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Болгария

Молдавия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Болгария Молдавия
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