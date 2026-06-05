Смотреть прямую трансляцию Молдавия против Болгарии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Болгария