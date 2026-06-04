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Молдавия – Болгария: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2

04 июня 2026 8:27
Молдавия - Болгария
05 июн. 2026, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.00
Победа Болгарии
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5 июня 2026 года в 20:00 сборные Молдавии и Болгарии сыграют в товарищеском матче.

Молдавия

Молдавия в глубочайшем кризисе. 4 поражения подряд в товарищеских матчах, пропускают в 5 последних (и в 13 последних вообще). Оборона дырявая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче поражение от Кипра (2:3). Молдавия выглядит безнадeжно.

Болгария

Болгария – фаворит. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых товарищеских матчей. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. Правда, болгары пропускают в 13 из 15 последних матчей, но против такой Молдавии это не проблема. В прошлом матче поражение от Черногории (0:1) – досадная осечка.

Факты о командах

Молдавия

  • 4 поражения подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 13 последних матчах
  • Поражение от Кипра (2:3)

Болгария

  • Не проигрывают в гостях в 6 из 8 товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 13 из 15 матчей
  • Разгром Соломоновых островов (10:2)

Прогноз на матч Молдавия – Болгария

Молдавия в ужасной форме, Болгария много забивает. Гости явные фавориты. Должно быть много голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа Болгарии – коэффициент 2
  • Тотал голов больше 2.5

2.00
Победа Болгарии
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Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Болгария Молдавия
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