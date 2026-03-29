30 марта состоится товарищеский матч между сборными Индонезии и Болгарии. Хозяева находятся в отличной форме: не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах и не пропускают в 4 последних. Гости много забивают, но катастрофически играют в обороне.

Индонезия

Индонезийская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах индонезийцы забили 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче команда разгромила Сент-Китс и Невис (4:0).

Болгария

Болгарская сборная демонстрирует противоречивые результаты. Команда много забивает, но еще больше пропускает. В последних пяти матчах болгары забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 15 (в среднем 3.00). Болгария пропускает в 12 последних матчах. В последнем матче команда разгромила Соломоновы острова (10:2).

Факты о командах:

Индонезия

Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах

Не пропускает в 4 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 2.40 забито, 0.80 пропущено

Болгария

Пропускает в 4 последних товарищеских матчах

Пропускает в 12 последних матчах

В последних 5 играх: 2.60 забито, 3.00 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Индонезия – Болгария

Индонезия находится в отличной форме: 4 матча без поражений и без пропущенных голов в товарищеских встречах. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию. Оборона индонезийцев выглядит надежно (0.80 пропущенных).

Болгария обладает мощной атакой (2.60 гола за матч), но оборона болгар катастрофична – 3.00 пропущенных за игру и 12 матчей подряд с пропущенными голами. Гости будут стараться забить, но вряд ли смогут сдержать атаку соперника.

Учитывая форму хозяев, их надежную оборону и проблемы Болгарии в защите, Индонезия должна побеждать. Болгария может забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

Рекомендованные ставки: