10 июня на стадионе Chongqing Longxing Football Stadium состоится ключевой матч десятого тура азиатской квалификации к чемпионату мира – сборная Китая примет Бахрейн. Обе команды переживают кризисную форму, но для хозяев встреча может стать решающей в борьбе за вторую строчку группы и продолжение участия в отборе.

Китай

Сборная Китая переживает непростой этап – четыре поражения подряд в квалификации, но при этом сохраняет вторую позицию с 8 очками. Команда испытывает проблемы в атаке, забив лишь дважды за пять последних матчей. Несмотря на слабую результативность, китайцы стабильно создают моменты и забивают в последних трeх турах квалификации. Оборона также далека от идеала – 7 пропущенных голов за 5 матчей, в среднем 1.40 за игру. Однако матч с Бахрейном – шанс переломить ситуацию: Китай выиграл у этого соперника в первом круге, пусть это и не должно упоминаться напрямую.

Бахрейн

Бахрейн, несмотря на статус середняка, идeт лишь на пятом месте с 6 очками. Команда проиграла три последних матча с общим счeтом 0:5 и в целом забила всего 2 гола за последние 5 встреч. Защита нестабильна: 8 пропущенных голов за этот же отрезок, а в среднем – 1.60 за игру. В нападении ситуация схожая: в последних 7 играх сборная не забила в пяти, но при этом забивает в трeх турах подряд. Лидер атак – Мохамед Джасим Мархун с 3 мячами за сборную.

Факты о командах

Китай

Проигрывает в 4 последних матчах квалификации

Забивает в 3 последних турах

Средние показатели за 5 игр: 0.40 гола забито, 1.40 – пропущено

Бахрейн

Три поражения подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

Средние показатели: 0.40 гола забито, 1.60 – пропущено

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Китай 1 : 0 Бахрейн Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур Бахрейн 0 : 1 Китай

Прогноз на матч Китай – Бахрейн

Матч обещает быть упорным, но малорезультативным. Обе команды слабо реализуют моменты, часто теряют структуру игры в середине поля и допускают грубые ошибки в обороне. Учитывая домашний фактор и необходимость результата, Китай, скорее всего, будет больше владеть мячом и давить на ворота соперника. При этом атака Бахрейна редко приносит результат, особенно в матчах на выезде. Ожидается вязкая борьба с минимальным числом голов, где хозяева имеют чуть больше шансов на успех.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Китая

Рекомендованные ставки: