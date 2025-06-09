Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча Китай – Бахрейн: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025

09 июня 2025 10:21
Китай - Бахрейн
10 июн. 2025, вторник 14:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:0 в пользу Китая
Сделать ставку

10 июня на стадионе Chongqing Longxing Football Stadium состоится ключевой матч десятого тура азиатской квалификации к чемпионату мира – сборная Китая примет Бахрейн. Обе команды переживают кризисную форму, но для хозяев встреча может стать решающей в борьбе за вторую строчку группы и продолжение участия в отборе.

Китай

Сборная Китая переживает непростой этап – четыре поражения подряд в квалификации, но при этом сохраняет вторую позицию с 8 очками. Команда испытывает проблемы в атаке, забив лишь дважды за пять последних матчей. Несмотря на слабую результативность, китайцы стабильно создают моменты и забивают в последних трeх турах квалификации. Оборона также далека от идеала – 7 пропущенных голов за 5 матчей, в среднем 1.40 за игру. Однако матч с Бахрейном – шанс переломить ситуацию: Китай выиграл у этого соперника в первом круге, пусть это и не должно упоминаться напрямую.

Бахрейн

Бахрейн, несмотря на статус середняка, идeт лишь на пятом месте с 6 очками. Команда проиграла три последних матча с общим счeтом 0:5 и в целом забила всего 2 гола за последние 5 встреч. Защита нестабильна: 8 пропущенных голов за этот же отрезок, а в среднем – 1.60 за игру. В нападении ситуация схожая: в последних 7 играх сборная не забила в пяти, но при этом забивает в трeх турах подряд. Лидер атак – Мохамед Джасим Мархун с 3 мячами за сборную.

Факты о командах

Китай

  • Проигрывает в 4 последних матчах квалификации
  • Забивает в 3 последних турах
  • Средние показатели за 5 игр: 0.40 гола забито, 1.40 – пропущено

Бахрейн

  • Три поражения подряд
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Средние показатели: 0.40 гола забито, 1.60 – пропущено
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Китай
1 : 0
10.06.2025
Бахрейн
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
Бахрейн
0 : 1
14.11.2024
Китай

Прогноз на матч Китай – Бахрейн

Матч обещает быть упорным, но малорезультативным. Обе команды слабо реализуют моменты, часто теряют структуру игры в середине поля и допускают грубые ошибки в обороне. Учитывая домашний фактор и необходимость результата, Китай, скорее всего, будет больше владеть мячом и давить на ворота соперника. При этом атака Бахрейна редко приносит результат, особенно в матчах на выезде. Ожидается вязкая борьба с минимальным числом голов, где хозяева имеют чуть больше шансов на успех.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу Китая

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу Китая – коэффициент 6.00
  • Победа Китая – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Бахрейна меньше 1.0 – коэффициент 1.50

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу Китая
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Бахрейн Китай
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 