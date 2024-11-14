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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Китай
Бахрейн - Китай: обзор матча 14 ноября 2024
Бахрейн
14.11.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Китай
90+1'
Ю. Чжан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Китай
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ю. Чжан
Пас отдал
Х. Ван
84'
Замена
Х. Ван
️️️️
Ш. Ван
72'
Замена
Y. Cao
️️️️
Ш. Вей
Замена
A. Al Malood
️️️️
А. Мадан
69'
46'
Замена
X. Haoyang
️️️️
Y. Li
38'
Желтая карточка
Л. Линь
20'
Замена
H. Hu
️️️️
Л. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
4
Sayed Dhiya Saeed
(К)
ЦЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
7
Али Мадан
ПВ
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
17
Yang Zexiang
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
8
Yuanyi Li
ЦП
17
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
19
Yongjing Cao
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
4-1-3-2
22
Лутфалла
4
3
Аль-Хайям
2
Бенади
14
6
8
Мархун
7
Мадан
10
Аль-Асвад
12
Абдулджаббар
14
4-1-2-2-1
14
Ванг
28
Цзян
5
Чжу
17
4
Ли
6
Ван
8
17
11
Линь
10
Вей
9
Чжан
7
Мадан
10
10
7
Мадан
4
Ли
2
2
4
Ли
10
Вей
19
19
10
Вей
8
7
7
8
6
Ван
21
Ван
21
Ван
6
Ван
Остались в запасе
Бахрейн
Китай
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Бахрейн - Китай
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
13
Офсайды
6
9
Количество передач
505
210
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Посещаемость:
7921 из 24000 зрителей (33%)
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