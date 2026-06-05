Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 17:50
Грузия
05.06.2026, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Бахрейн
52' Л. Лочошвили 77' Х. Кварацхелия (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Irakli Yegoian
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Бахрейн
33
Mohamed El Garably
ВР
31
Vincent Emmanuel
ЦЗ
5
Ahmad Khaled Ali
ЦЗ
3
Waleed Al-Hayam
ЦЗ
23
Abdulla Al-Khalasi
ЦЗ
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦП
20
Komail Al-Aswad
ЦП
14
Omar Saber
ЦП
8
Мохамед Мархун
ЛВ
7
Али Мадан
ПВ
13
M. Al-Romaihi
ЦФ
Главный тренер
Драган Талайич
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Бахрейн
26
Карим Фардан
ВР
1
O. Salem
ВР
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
20
Mahdi Al-Humaidan
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
12
Mahdi Abduljabbar
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
4-4-1-1
23
Гугешашвили
22
Харебашвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
13
Бериашвили
18
6
Кочорашвили
9
Лобжанидзе
10
Китеишвили
7
Кварацхелия
11
Квилитая
4-3-2-1
33
5
3
23
31
4
20
14
7
Мадан
8
Мархун
13
23
Гугешашвили
12
Кереселидзе
12
Кереселидзе
23
Гугешашвили
16
Азарови
16
Азарови
13
Бериашвили
3
Гелашвили
3
Гелашвили
13
Бериашвили
6
Кочорашвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
18
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
18
10
Китеишвили
17
Квернадзе
17
Квернадзе
10
Китеишвили
9
Лобжанидзе
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
9
Лобжанидзе
11
Квилитая
8
Зивзивадзе
8
Зивзивадзе
11
Квилитая
14
20
20
14
13
12
12
13
7
Мадан
9
9
7
Мадан
Остались в запасе
Грузия
Бахрейн
1
Георгий Мамардашвили
ВР
Главный тренер
Вилли Саньоль
26
Карим Фардан
ВР
1
O. Salem
ВР
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
Главный тренер
Драган Талайич
Остались в запасе
1
Георгий Мамардашвили
ВР
Остались в запасе
26
Карим Фардан
ВР
1
O. Salem
ВР
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Драган Талайич
Статистика матча Грузия - Бахрейн
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5

Смотреть прямую трансляцию Грузия против Бахрейна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Бахрейн

Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Бахрейн Грузия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+