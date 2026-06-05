05.06.2026, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-4-1-1
23
Гугешашвили
22
Харебашвили
5
Гогличидзе
4
Лочошвили
13
Бериашвили
18
6
Кочорашвили
9
Лобжанидзе
10
Китеишвили
7
Кварацхелия
11
Квилитая
4-3-2-1
33
5
3
23
31
4
20
14
7
Мадан
8
Мархун
13
23
Гугешашвили
12
Кереселидзе
12
Кереселидзе
23
Гугешашвили
16
Азарови
16
Азарови
13
Бериашвили
3
Гелашвили
3
Гелашвили
13
Бериашвили
6
Кочорашвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
18
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
18
10
Китеишвили
17
Квернадзе
17
Квернадзе
10
Китеишвили
9
Лобжанидзе
15
Мамагеишвили
15
Мамагеишвили
9
Лобжанидзе
11
Квилитая
8
Зивзивадзе
8
Зивзивадзе
11
Квилитая
14
20
20
14
13
12
12
13
7
Мадан
9
9
7
Мадан
Остались в запасе
Грузия
Бахрейн
1
Георгий Мамардашвили
ВР
Главный тренер
Вилли Саньоль
26
Карим Фардан
ВР
1
O. Salem
ВР
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
Главный тренер
Драган Талайич
Остались в запасе
1
Георгий Мамардашвили
ВР
Остались в запасе
26
Карим Фардан
ВР
1
O. Salem
ВР
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Драган Талайич
Статистика матча Грузия - Бахрейн
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Смотреть прямую трансляцию Грузия против Бахрейна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Бахрейн
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»