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    • Стал известен город, в котором может пройти матч Россия — Китай

    Стал известен город, в котором может пройти матч Россия — Китай

    Министр спорта Татарстана Владимир Леонов не исключил проведения товарищеского матча России и Китая в рамках летних Игр БРИКС в Казани.

    – Президент РФС Александр Дюков заявил, что в этом году может быть сыгран товарищеский матч сборных России и Китая. Ранее генсек РФС Максим Митрофанов говорил, что есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Возможен ли матч Россия – Китай в рамках Игр БРИКС в Казани?

    – Такого запроса не было, пока ведем переговорные процессы. Мы на связи с [РФС], «Ак Барс Арена» свободна. Посмотрим. Мы открыты к тому, чтобы что‑то сделать, какую‑то коллаборацию.

    • Игры БРИКС пройдут в Казани в июне 2024 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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