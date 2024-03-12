Стал известен город, в котором может пройти матч Россия — Китай

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов не исключил проведения товарищеского матча России и Китая в рамках летних Игр БРИКС в Казани.

– Президент РФС Александр Дюков заявил, что в этом году может быть сыгран товарищеский матч сборных России и Китая. Ранее генсек РФС Максим Митрофанов говорил, что есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Возможен ли матч Россия – Китай в рамках Игр БРИКС в Казани?

– Такого запроса не было, пока ведем переговорные процессы. Мы на связи с [РФС], «Ак Барс Арена» свободна. Посмотрим. Мы открыты к тому, чтобы что‑то сделать, какую‑то коллаборацию.