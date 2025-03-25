Китай
25.03.2025, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 8 тур
0 : 2
Завершен
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Австралия
16' Д. Ирвин
29' N. Velupillay
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
(К) ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
8
Yang Zexiang
ЦЗ
2
Pengfei Han
ЦЗ
16
Шэнлун Цзян
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
18
Zhengyu Huang
ЦЗ
19
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Xie Wenneng
ЦП
10
Шихао Вей
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Австралия
1
Мэтью Райан
(К) ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Jason Geria
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
7
Nishan Velupillay
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
17
Ryan Teague
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
22
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
6
Serginho
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Австралия
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
10
Даниэль Арзани
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
5
Anthony Caceres
ЦП
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
3-2-1-1-1
14
Ванг
7
18
19
4
Ли
16
Цзян
20
10
Вей
9
Чжан
3-2-3-1-1
1
Райан
21
Берджесс
2
Дегенек
8
3
Миллер
16
Бехич
7
22
Ирвин
17
6
Бойл
11
Боррелло
9
Чжан
22
22
9
Чжан
18
21
Ван
21
Ван
18
10
Вей
6
6
10
Вей
3
Миллер
19
Карачич
19
Карачич
3
Миллер
6
Бойл
10
Арзани
10
Арзани
6
Бойл
17
13
О'Нил
13
О'Нил
17
7
5
5
7
11
Боррелло
15
Дюк
15
Дюк
11
Боррелло
Остались в запасе
Китай
Австралия
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
11
Wang Yudong
ЦФ
Остались в запасе
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Китай - Австралия
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
49
51
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
3
Офсайды
2
0
Количество передач
453
478
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча Китай против Австралии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Китай – Австралия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»