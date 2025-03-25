Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Китай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Китай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Вчера, 12:50
Китай
25.03.2025, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 8 тур
0 : 2
Завершен
Смотреть трансляцию
Австралия
16' Д. Ирвин
29' N. Velupillay
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
(К) ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
8
Yang Zexiang
ЦЗ
2
Pengfei Han
ЦЗ
16
Шэнлун Цзян
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
18
Zhengyu Huang
ЦЗ
19
Yongjing Cao
ЦЗ
20
Xie Wenneng
ЦП
10
Шихао Вей
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Австралия
1
Мэтью Райан
(К) ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Jason Geria
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
7
Nishan Velupillay
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
17
Ryan Teague
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
22
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
6
Serginho
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Австралия
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Фран Карачич
ПЗ
10
Даниэль Арзани
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
5
Anthony Caceres
ЦП
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
3-2-1-1-1
14
Ванг
7
18
19
4
Ли
16
Цзян
20
10
Вей
9
Чжан
3-2-3-1-1
1
Райан
21
Берджесс
2
Дегенек
8
3
Миллер
16
Бехич
7
22
Ирвин
17
6
Бойл
11
Боррелло
9
Чжан
22
22
9
Чжан
18
21
Ван
21
Ван
18
10
Вей
6
6
10
Вей
3
Миллер
19
Карачич
19
Карачич
3
Миллер
6
Бойл
10
Арзани
10
Арзани
6
Бойл
17
13
О'Нил
13
О'Нил
17
7
5
5
7
11
Боррелло
15
Дюк
15
Дюк
11
Боррелло
Остались в запасе
Китай
Австралия
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Zhen Wei
ЦЗ
13
Hetao Hu
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Шаоконг Ву
ЦЗ
23
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
15
Cheng Jin
ЦП
11
Wang Yudong
ЦФ
Остались в запасе
18
Том Гловер
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Kai Trewin
ЦЗ
20
Alex Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
12
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Китай - Австралия
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
49
51
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
3
Офсайды
2
0
Количество передач
453
478
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча Китай против Австралии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Китай – Австралия

Китай – Австралия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Австралия Китай
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпина удивил вопрос журналиста о развале «Зенита» с помощью двух экс-спартаковцев
00:31
Дюков сказал, возможно ли попадание России на ЧМ-2026 вне отбора
00:24
ВидеоРэпер Macan просил у РФС трусы, носки, кальян и 15-летний виски – ему дали только флаг России
Вчера, 23:59
Дюков оценил вердикт ЭСК РФС по матчу «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 23:51
1
Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии
Вчера, 23:43
1
Тотти назвал условие для отказа от поездки в Москву
Вчера, 23:35
Реакция Глушенкова на новости о конфликте с Семаком и скандале в раздевалке после поражения от «Спартака»
Вчера, 23:23
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией
Вчера, 22:54
Стали известны 6 из 48 участников ЧМ-2026
Вчера, 22:38
Дюков в процентах оценил вероятность снятия бана с России в 2025 году
Вчера, 22:29
3
Все новости
Все новости
Стали известны 6 из 48 участников ЧМ-2026
Вчера, 22:38
Определился еще один участник ЧМ-2026
Вчера, 22:19
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева помог Узбекистану сыграть вничью с Ираном (2:2), Киргизия победила Катар (3:1)
Вчера, 21:24
Узбекистан может выйти на ЧМ-2026 уже в марте
21 марта
2
Определился 1-й участник ЧМ-2026, прошедший отбор
20 марта
ФотоИзвестный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем
22 января
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)
2024.11.19 16:58
3
Дубль игрока из РПЛ помог Ирану победить Северную Корею (3:2) в гостевом матче отбора ЧМ-2026
2024.11.14 17:29
2
Журналист Скира уточнил размер неустойки Манчини
2024.10.25 13:22
Хави может возглавить сборную
2024.10.21 08:30
Сборная Узбекистана приблизилась к выходу на ЧМ-2026
2024.10.15 20:00
В ЦСКА рассказали о травме Файзуллаева
2024.10.14 17:05
3
ФотоПрошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
2024.06.22 20:24
3
Экс-спартаковец Урунов помог Узбекистану победить в отборе ЧМ-2026
2024.06.06 19:31
2
Отбор ЧМ-2026. Саудовская Аравия Манчини сыграла вничью в Таджикистане (1:1)
2024.03.27 00:12
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
ФотоНа матче Таджикистан – Саудовская Аравия погас свет
2024.03.26 18:37
2
Манчини: «Удача, которая сопровождала Италию на Евро, отвернулась и превратилась в невезение»
2022.03.25 09:28
Пицци приедет со сборной Саудовской Аравии в Россию
2017.11.28 11:31
1
Хиддинк может вернуться в сборную Австралии
2017.11.22 10:14
3
Отбор на ЧМ-2018. Австралия победила Гондурас и вышла на ЧМ-2018
2017.11.15 14:00
19
Отбор на ЧМ-2018. Гондурас и Австралия сыграли вничью
2017.11.11 06:27
2
Нападающий сборной Перу может получить дисквалификацию за употребление кокаина
2017.11.03 22:04
10
Тренер «Карабаха» возглавил сборную Азербайджана
2017.11.03 10:54
5
Кэйхилл забил 50-й гол за сборную Австралии
2017.10.10 14:59
1
Отбор на ЧМ-2018. Сборная Австралии выиграла у Сирии и сыграет в плей-офф
2017.10.10 14:47
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 