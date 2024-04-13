В РФС объяснили, почему Россия не сыграет с Китаем в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России точно не сыграет товарищеский матч с Китаем в этом году.

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», – сказал Митрофанов.