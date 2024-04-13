В РФС объяснили, почему Россия не сыграет с Китаем в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России точно не сыграет товарищеский матч с Китаем в этом году.
«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», – сказал Митрофанов.
- 11 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что союз находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.
- В июне Китай проведет матчи второго раунда отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии. В случае выхода в третий раунд, у сборной не будет свободных окон для проведения товарищеских матчей по крайней мере до осени 2025 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.