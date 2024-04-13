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    В РФС объяснили, почему Россия не сыграет с Китаем в 2024 году

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России точно не сыграет товарищеский матч с Китаем в этом году.

    «Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», – сказал Митрофанов.

    • 11 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что союз находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.
    • В июне Китай проведет матчи второго раунда отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии. В случае выхода в третий раунд, у сборной не будет свободных окон для проведения товарищеских матчей по крайней мере до осени 2025 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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