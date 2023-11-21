Дюков сообщил, когда сборная России может сыграть с Китаем

Президент РФС Александр Дюков ответил, проведет ли сборная России товарищеский матч с Китаем в 2024 году.

«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», – сказал Дюков.