Дюков рассказал, сыграет ли сборная России с Китаем

Президент РФС Александр Дюков оценил возможность проведения матча между сборными России и Китая.

Сообщалось, что ранее китайцы отказались играть из-за смены главного тренера.

«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи.

Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», – заявил Дюков.