Дюков рассказал, сыграет ли сборная России с Китаем

Президент РФС Александр Дюков оценил возможность проведения матча между сборными России и Китая.
Сообщалось, что ранее китайцы отказались играть из-за смены главного тренера.
«Товарищеский матч с Китаем? Мы обсуждали эту возможность. Но, как вы знаете, Китай сейчас не проводит матчи.
Может, в этом году или в следующем с ними сыграем», – заявил Дюков.
- В марте сборная России встретилась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
- Команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Источник: «Чемпионат»