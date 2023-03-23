В РФС заявили, что сборная Китая отказалась играть с Россией

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов рассказал о неудачной попытке договориться о проведении товарищеского матча между сборными России и Китая.

– Вели еще с кем-то переговоры?

– Да, мы вели переговоры. Везде разные ситуации.

Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем.

Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелетом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры.