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    В РФС заявили, что сборная Китая отказалась играть с Россией

    Генеральный директор РФС Максим Митрофанов рассказал о неудачной попытке договориться о проведении товарищеского матча между сборными России и Китая.

    – Вели еще с кем-то переговоры?

    – Да, мы вели переговоры. Везде разные ситуации.

    Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем.

    Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелетом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13803

      Алексей З 28 минут назад

      Два дня товарищ Пу лебезил перед товарищем Си и так и не договорился не о чём.

      1
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      Рейтинг: +18312

      житель СПб > Алексей З 16 минут назад

      Лебезения я не видел, честно говоря. А по футболу - такие вопросы решаются много заранее, так что явно на встрече это не обсуждалось.

      0
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      Рейтинг: +3520

      serhio80 > Алексей З 1 минуту назад

      Клоун! Ты сборы хоть раз, хоть для детской команды организовывал? Два президента о матче договариваться будут?)))

      0
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      Рейтинг: +25037

      bset 46 минут назад

      - Брат, давай поиграем, брат
      - Не брат ты мне, гнида сырьевая

      1
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      Рейтинг: +1599

      koli4ka 46 минут назад

      так хорошо встретили уважаемого дедушку Си и такой облом? печалька, однако....

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      Рейтинг: +1716

      Artemka444 1 час назад

      За сборную стыдно!!!
      Игра позорище полное, стыд и срам!!!
      Милионны получают позорники
      Какая Азия, какая Европа!!!
      Противно смотреть!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +854

      АКМ-74У > Artemka444 43 минуты назад

      Ты это уже сказал в другой новости.

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