Сборные Ирана и России назвали стартовые составы на товарищеский матч.
- Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Иран: Биранванд, Резаян, Хализаде, Канаани, Нурафкан, Эззатолахи, Хажсафи, Мохеби, Кулизаде, Муганлу, Тареми.
Россия: Сафонов, Караваев, Литвинов, Осипенко, Хлусевич, Кузяев, Глебов, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский.
Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).
Россия два своих последних матча сыграла вничью со счетом 0:0.
Коэффициенты:
- Победа Ирана – 2.25
- Ничья – 3.50
- Победа России – 3.90
Источник: «Бомбардир»