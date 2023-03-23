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    Иран – Россия: стартовые составы на товарищеский матч

    Сборные Ирана и России назвали стартовые составы на товарищеский матч.

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    Иран: Биранванд, Резаян, Хализаде, Канаани, Нурафкан, Эззатолахи, Хажсафи, Мохеби, Кулизаде, Муганлу, Тареми.

    Россия: Сафонов, Караваев, Литвинов, Осипенко, Хлусевич, Кузяев, Глебов, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский.

    Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).

    Россия два своих последних матча сыграла вничью со счетом 0:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Ирана – 2.25
    • Ничья – 3.50
    • Победа России – 3.90

    Прогноз на матч Иран – Россия

    Где смотреть матч Иран – Россия

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7212

      Из Твери Леха 19 минут назад

      Можно было и Кокошу с отдыха дёрнуть.

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      Рейтинг: +387

      eugen-han 55 минут назад

      Стартовый состав скажем не ахти какой, но может ударная сила заключается а заменах? Будем посмотреть.

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      Рейтинг: +21650

      Persona_non_Grata > eugen-han 34 минуты назад

      Выйдет Соболев и сделает хет-трик, здесь никто не отменит его голы !!! )))

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      Рейтинг: +14351

      Skull_Boy 1 час назад

      Все ясно атаки просто нет - бревно, бестолковый и привозила

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      Рейтинг: +455

      FCSpartakM > Skull_Boy 1 час назад

      Ну звучит, как описание одного Комличенко

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