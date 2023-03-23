Сборные Ирана и России назвали стартовые составы на товарищеский матч.

Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Иран: Биранванд, Резаян, Хализаде, Канаани, Нурафкан, Эззатолахи, Хажсафи, Мохеби, Кулизаде, Муганлу, Тареми.

Россия: Сафонов, Караваев, Литвинов, Осипенко, Хлусевич, Кузяев, Глебов, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский.

Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 20

Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).

Россия два своих последних матча сыграла вничью со счетом 0:0.

Коэффициенты:

Победа Ирана – 2.25

Ничья – 3.50

Победа России – 3.90

Прогноз на матч Иран – Россия

Где смотреть матч Иран – Россия