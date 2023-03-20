Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть Иран – Россия: товарищеский матч, 23 марта 2023

    Иран и Россия сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране.

    Уверен в победе России? Получи до 17000 рублей бесплатно и ставь на матч

    Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).

    • Игра состоится в четверг, 23 марта.
    • Игру в прямом эфире будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 мск.

    Иран – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,35. На ничью дают 3,20. На выигрыш России можно поставить за 3,50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11