Иран и Россия сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).
- Игра состоится в четверг, 23 марта.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Встречу также будет транслировать «Лига ставок».
- Начало – в 20:00 мск.
Иран – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,35. На ничью дают 3,20. На выигрыш России можно поставить за 3,50.
Источник: «Бомбардир»