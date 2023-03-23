Иран и Россия сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).

Игра состоится в четверг, 23 марта.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Встречу также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 20:00 мск.

Иран – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,35. На ничью дают 3,20. На выигрыш России можно поставить за 3,50.

Прогноз на матч Иран – Россия