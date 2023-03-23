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    Прогнозы и коэффициенты на Иран – Россия

    Иран и Россия сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).

    Россия два своих последних матча сыграла вничью со счетом 0:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Ирана – 2.25
    • Ничья – 3.50
    • Победа России – 3.90

    Прогноз на матч: тотал голов меньше (2.5)

    Где смотреть матч Иран – Россия

    Источник: «Бомбардир»

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