Иран и Россия сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Азади Стэдиум» в Тегеране. Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Иран: Алиреса Бейранванд – Садег Мохаррами, Эхсан Хажсафи, Рамин Резаэян, Омид Нурафкан – Саид Эззатоллахи, Ахмад Нуроллахи, Али Голизадех – Вахид Амири, Мохаммад Мохеби, Мехди Тареми.
- Россия: Александр Селихов – Даниил Хлусевич, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев – Антон Миранчук, Данил Глебов, Даниил Уткин – Антон Зиньковский, Федор Чалов, Константин Тюкавин.
Судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 20
Команды играли друг с другом два раза в истории: в 2011-м победил Иран (1:0), в 2017-м встреча закончилась вничью (1:1).
Россия два своих последних матча сыграла вничью со счетом 0:0.
Коэффициенты:
- Победа Ирана – 2.25
- Ничья – 3.50
- Победа России – 3.90
Прогноз на матч: тотал голов меньше (2.5)
Источник: «Бомбардир»