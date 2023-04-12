Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

Продолжаются поиски восьмой команды для первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), в котором сыграет сборная России.
- Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
По информации «СЭ», Китай и Таиланд отказались от участия в турнире из-за невыгодных финансовых условий.
Восьмым участником турнира может стать Оман или Кувейт.
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Источник: «Спорт-Экспресс»