Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

    Продолжаются поиски восьмой команды для первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), в котором сыграет сборная России.

    • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

    По информации «СЭ», Китай и Таиланд отказались от участия в турнире из-за невыгодных финансовых условий.

    Восьмым участником турнира может стать Оман или Кувейт.

    Новости по теме
    Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев 1
    Спикер МИД России Захарова назвала футбольную команду, которую поддерживает 2
    Семак ответил, хочет ли он возглавить сборную России 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2023 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18197

      paracetamol 4 часа назад

      Всем бабки подавай, даже китаезам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      эд100 4 часа назад

      какой то сюр..., газики опять обванялись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      dragoon000320 6 часов назад

      да да именно из за невыгодных финансовых условий :D все всё понимают)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3817

      Эном айс 7 часов назад

      Какой-то сериал предстоит посмотреть..
      "Весёлые приключения Валеры и его друзей в Азии"..
      " Невесёлые" в Европе мы уже видели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19504

      Cleaner 7 часов назад

      Уволить бы того журналиста, который этот заголовок придумал. (((((((((((((((((((((((

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 