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  • Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия

12 апреля 2023, 17:36
5

Продолжаются поиски восьмой команды для первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), в котором сыграет сборная России.

  • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

По информации «СЭ», Китай и Таиланд отказались от участия в турнире из-за невыгодных финансовых условий.

Восьмым участником турнира может стать Оман или Кувейт.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Китай Таиланд
Комментарии (5)
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Эном айс
1681311262
Какой-то сериал предстоит посмотреть.. "Весёлые приключения Валеры и его друзей в Азии".. " Невесёлые" в Европе мы уже видели.
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dragoon000320
1681311889
да да именно из за невыгодных финансовых условий :D все всё понимают)
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эд100
1681320951
какой то сюр..., газики опять обванялись
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paracetamol
1681321327
Всем бабки подавай, даже китаезам!
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mihail200606
1681583529
После нытья Спартака им дали конфетку,но было походе на издевку...нате вам пенали,и то нормально пробить не смогли
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