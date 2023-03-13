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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России

    У первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) появляются спонсоры.

    Одним из них будет российская компания «Газпром».

    • Сборная России, вероятно, примет участие в новом турнире – ведутся переговоры.
    • Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

    Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

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    Источник: Metaratings

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    13.03.2023 19:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:24

      Хотелось бы знать и других спонсоров этого турнира.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 13 марта, 23:47

      Если Россия будет побеждать , остальные заноют - "гаспромфсёкупиииииил" .

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      Рейтинг: +12559

      R_a_i_n > Barmaleushka 14 марта, 10:40

      А может скажут, это гениальная тактика Карпина!

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > R_a_i_n 14 марта, 14:57

      Такая же чушь , поэтому сойдёт .

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      Рейтинг: -162

      diamondfan 13 марта, 22:52

      Можно посмотреть, прикольно наверное будет!

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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 13 марта, 22:12

      А что, талибы играют в футбол?

      0
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 13 марта, 21:49

      Ну а что,- это весьма перспективно на самом деле. Там глядишь турнир будет расширяться по схеме центральная Азия + ближний восток с своими нефтяными спонсорами, и дальний восток подтянется хотя бы для участия и частичного финансирования предполагаемого мероприятия.
      Европа и Амэрика обос.рутся от зависти и злости.

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 13 марта, 20:42

      Неплохо. Газпром был генеральным спонсором Лиги чемпионов между прочим! Опыт у них имеется. Жаль только, что пали они так низко - от Лиги чемпионов до какого-то чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt > BRO_football 13 марта, 20:57

      Причем тут спонсорство и уровень турниров? Если букмекеры спонсировали то тебя бы это не задело?

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > BRO_football 13 марта, 21:48

      Вот именно , был спонсором Лиги чемпионов...Только для чего он им был???Для чего выкидывались сотни миллионов в год на всякие вонючие Шальке 04 и Лигу чемпионов? что он рекламировал? сколько в Европе поставщиков газа?два, тра? для чего выкидывались такие суммы на рекламу? что никто не знает где брать газ?

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      Рейтинг: +12119

      BRO_football > AtticusFinch 14 марта, 22:41

      Для чего? Ну, разные цели бывают. Для поддержания статуса и престижа компании, возможно.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 13 марта, 20:33

      Ну и сопернички! Правда наша сборная уровнем не лучше. Гыгыгы

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      Рейтинг: +948

      Спартач80 13 марта, 20:22

      Ну лучше так,чем ничего.

      2
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      Рейтинг: +12559

      R_a_i_n 13 марта, 19:46

      Что-то сомнений не было даже!

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > R_a_i_n 14 марта, 09:35

      Согласен с Вами, читалось заранее.

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