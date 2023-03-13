«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России

У первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) появляются спонсоры.

Одним из них будет российская компания «Газпром».

Сборная России, вероятно, примет участие в новом турнире – ведутся переговоры.

Соперники – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?