Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

Главное событие дня, связанное со сборной России – возможное выступление на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Это информация «Матч ТВ», сайт получил подтверждение от одного из участников. Давайте и мы поговорим об этом событии.

Что говорят об участии России?

• Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев: «Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года».

• Служба коммуникации РФС сказала: «В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире».

• Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на эту новость так: «В РФС должны согласиться участвовать на турнире в Азии. Замечательное предложение. Это турнир, в котором будут цели, задачи и соревновательная практика. Там будут участвовать команды из нашего ближайшего будущего. Очень хорошее и нужное дело».

• Главный тренер сборной Валерий Карпин сказал, что впервые слышит об этом.

Что такое чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации и что это за организация?

Руководитель CAFA – Рустам Эмомали из Таджикистана. В организации шесть стран:

Иран;

Узбекистан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Туркменистан;

Афганистан.

CAFA организует турниры по большому футболу, мини-футболу и пляжному футболу. Что касается футбола, то все участники делятся на две группы по три команды. Победители группы играют в финале, вторые команды – в матче за второе место. Если Россия все же действительно поучаствует в чемпионате, то руководители CAFA поищут восьмую команду для турнира.

На данный момент в CAFA шесть участников. И только одна сборная выступала на чемпионате мира – Иран ездил на ЧМ шесть раз в истории.

Так, а что сейчас с переходом РФС в Азию? Он меняет конфедерацию?

Пока непонятно. Последние апдейты были в декабре. 27-го числа мы писали такой текст:

Отвечаем на вопросы о переходе РФС в Азию: когда будет решение, почему его перенесли, точно ли состоится переход

Предполагалось, что РФС примет решение 30 декабря, но тогда организация заявила о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию. Член исполкома РФС Владимир Крысин в конце декабря говорил: «Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию. Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу».

Глава РФС Александр Дюков тогда говорил такое: «Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию».

И такое: «Последние контакты с ФИФА были у меня вчера. Были определенные консультации. Настрой у них – найти какое-то решение и дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи. В этом заинтересованы все».

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Фото: официальный сайт РФС