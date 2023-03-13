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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?

    Главное событие дня, связанное со сборной России – возможное выступление на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Это информация «Матч ТВ», сайт получил подтверждение от одного из участников. Давайте и мы поговорим об этом событии.

    Что говорят об участии России?

    • Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев: «Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года».

    • Служба коммуникации РФС сказала: «В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире».

    • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на эту новость так: «В РФС должны согласиться участвовать на турнире в Азии. Замечательное предложение. Это турнир, в котором будут цели, задачи и соревновательная практика. Там будут участвовать команды из нашего ближайшего будущего. Очень хорошее и нужное дело».

    • Главный тренер сборной Валерий Карпин сказал, что впервые слышит об этом.

    Что такое чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации и что это за организация?

    Руководитель CAFA – Рустам Эмомали из Таджикистана. В организации шесть стран:

    • Иран;
    • Узбекистан;
    • Кыргызстан;
    • Таджикистан;
    • Туркменистан;
    • Афганистан.

    CAFA организует турниры по большому футболу, мини-футболу и пляжному футболу. Что касается футбола, то все участники делятся на две группы по три команды. Победители группы играют в финале, вторые команды – в матче за второе место. Если Россия все же действительно поучаствует в чемпионате, то руководители CAFA поищут восьмую команду для турнира.

    На данный момент в CAFA шесть участников. И только одна сборная выступала на чемпионате мира – Иран ездил на ЧМ шесть раз в истории.

    Так, а что сейчас с переходом РФС в Азию? Он меняет конфедерацию?

    Пока непонятно. Последние апдейты были в декабре. 27-го числа мы писали такой текст:

    Отвечаем на вопросы о переходе РФС в Азию: когда будет решение, почему его перенесли, точно ли состоится переход

    Предполагалось, что РФС примет решение 30 декабря, но тогда организация заявила о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию. Член исполкома РФС Владимир Крысин в конце декабря говорил: «Пока из УЕФА мы не выходим, будем конструктивно оценивать ситуацию. Все члены исполкома проголосовали за вынесение взвешенного решения весной. Больше сказать ничего не могу».

    Глава РФС Александр Дюков тогда говорил такое: «Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже этого хочет.

    Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию».

    И такое: «Последние контакты с ФИФА были у меня вчера. Были определенные консультации. Настрой у них – найти какое-то решение и дать возможность российским клубам и сборным начать возвращаться в официальные матчи. В этом заинтересованы все».

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Фото: официальный сайт РФС

    Источник: Бомбардир

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    13.03.2023 15:33
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +310

      svetekanet 14 марта, 14:35

      Лучше играть хоть где-то, чем вообще нигде.
      И прежде чем ныть про слабость азиатских турниров, сначала пусть выиграют хотя бы один из них.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 14 марта, 13:14

      Мдааа ... А когда то ... всего 5 лет назад у нас был Чемпионат мира! Много иностранцев приезжало, много кто захотел даже остаться в России! Футбольную Россию увидел весь мир! и вот те на, такое резкое падению в бездну мирового футбола

      0
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      Рейтинг: -22

      Женские выделения 13 марта, 21:48

      Нужно организовать турнир демократических развитых стран, в котором примут участие Россия, Беларусь, Зимбабве и Северная Корея. Главный приз - кубок в виде гигантской скрепы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Женские выделения 14 марта, 13:08

      Про Эритрею забыл)

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 13 марта, 19:30

      Хорошо что Авганистан участвует , хоть не последние будем .

      0
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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 19:37

      Ав, Ав... ))) "Авва" - ТАК звали СОБАКУ твоего приятеля Айболита, а страна есть "АФганистан" )))

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 19:41

      Полистай мои комменты за последние 365 дней - обязательно описки найдутся .

      0
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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 19:42

      Ну у тебя и САМОМНЕНИЕ !)

      0
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 13 марта, 18:54

      Это как в известном фильме о Кемской волости- НАМ НАДО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ТОВАРИЩАМИ,ЗАЙДИТЕ НА НЕДЕЛЕ! (это насчет их заинтересованности возвращения клубов и сборной)

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 13 марта, 17:03

      ствд и позор

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 16:27

      Куда мы реально катимся...азия, потом африка, потому кожаный мяч

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 13 марта, 16:14

      Трудно что то сказать, но как мне представляется это закат нашего европейского участия, да оно и понятно, с нами в гейропе не хотят играть, сказать по другому не хотят иметь отношения и загоняют подальше от развитого футбола, да, очень жаль, но что делать переходим в более корупционный футбол, но мы к этому и шли видя что творится у нас с судейством и возвышение помойки, мы стоновимся замарашками

      4
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Suvorov51 13 марта, 17:12

      Ну если даже на бытовом уровне относится к Европе, как к "гейропе", то ....

      2
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Persona_non_Grata 13 марта, 18:26

      Когда даже российские коты и деревья попадают под санкции - только конченный куколд будет продолжать любить Европу. Но не переживайте, в истории таких было много. Даже во время Второй мировой в*йны некоторые евреи, отправляясь на убой в газовые камеры, утверждали, что это заслуженно и такая развитая цивилизация, как немцы, просто так не будет целую нацию истреблять.

      3
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Spirit_78 13 марта, 18:40

      А что - нас уже кто-то истребляет ??? Санкции - так они же нам только на пользу или ты в это не веришь ?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 13 марта, 19:14

      Спасибо дедушке Сталину, что нас пока еще не истребляют!

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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 13 марта, 19:25

      Не думаю, что это заслуга только Сталина, но конечно противостоять той Германии, могла наверное только система построенная именно им, а вот личностных ошибок было предостаточно - взять хотя бы ситуацию с генералитетом, то были признаны врагами народа, то реабилитированы ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Spirit_78 13 марта, 19:28

      Ну а утверждать, что "евреи, отправляясь на убой в газовые камеры, утверждали, что это заслуженно и такая развитая цивилизация, как немцы, просто так не будет целую нацию истреблять" - самому-то как ? Еще раз задам вопрос, когда такое пишешь, не краснеешь ???

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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 13 марта, 19:29

      спору нет, ошибок много. Достижения конечно их перекрывают.

      0
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      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 13 марта, 19:32

      Это вопрос дискуссионный и спор меду ИСТОРИКАМИ продолжается до сих пор - не думаю, что у нас с тобой предостаточно ПРАВДИВОЙ информации и знаний, что бы давать категоричные оценки ...

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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 13 марта, 19:34

      А чего тут спорить-то. Цифры за себя все говорят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 13 марта, 19:41

      И на счет цифр тоже споры никак не улягутся - история очень неточная, субъективная и зависящая от политической конъюнктуры наука... Вот даже не могут точно определить сколько болельщиков на последнем матче Зенита было и погрешность то более 30% )))

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      ...
      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > Persona_non_Grata 13 марта, 22:31

      Это не я о них так говорю, они сами заклеевали рты и трусы снимали

      0
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Suvorov51 13 марта, 22:37

      Мало ли кто и где чем "прославился" ? Если один придурок бросил банан, мы все расисты, если Дзюба опубликовал ролик - то онанисты, а здесь комментарии почитать - то все дебилы !!! ( последнее, впрочем уже не далеко от правды ... )

      0
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Persona_non_Grata 14 марта, 00:42

      Насчёт "санкции на пользу" - я, конечно же, против таких пропагандистских штампов, но доля истины в этом есть. По сути, "санкционировали" уже всё, что можно было и теперь у российской экономики лишь два пути: либо справиться с этим и стать по-настоящему суверенной, либо схлопнуться со страшной силой. Пока что всё идёт по первому сценарию, хоть и с пробуксовками и проблемами. Как будет дальше - не берусь предсказывать, поживём-увидим.
      Насчёт того, что не истребляют - глупо полагать, что европейская цивилизация вдруг внезапно после 1945 года стала мудрее и человечнее. Просто шанса всё это повторить у них теперь нет благодаря наличию у России ядерного оружия.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife 13 марта, 15:52

      Лучше бы сборная России выступила на чемпионате России, чтобы раздолбать помойных гегемонов при объективном судействе. Я бы посмотрел тогда на проделки мешкова и безбородова против сборной России))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 13 марта, 18:28

      Опять красно-белому сектанту заговор мерещится. А когда вас в 1/2 финала кубка протащили - никто не вякнул, как будто так и должно быть.

      5
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      ...
      Рейтинг: +21257

      Persona_non_Grata > Spirit_78 13 марта, 18:42

      Ну кто и как нас протащил в 1/2 финала ? Когда ты это говоришь, скажи ты хоть краснеешь при этом ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n > Spirit_78 13 марта, 19:14

      на счет протащили ты горячишься дружище))

      1
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Spirit_78 13 марта, 21:37

      Согласен на "сектанта" в том смысле, что секта честных людей существует отдельно от полчищ обманщиков, коррупционеров, прикормленных пропаг.андонов, не стесняющихся вершить свои подлые дела под девизом "цель оправдывает средства". В этом смысле я горжусь быть членом секты, а не в том, в котором этот термин ввел в обращение недоумок зюба.

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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Spirit_78 13 марта, 21:45

      Мне ничего не мерещится, я, как и другие не зомбированные люди, прекрасно вижу, что нет никакого заговора, а есть админ ресурс и гнилые люди в футбольной системе, которые этим админ ресурсом нагло пользуются в своих интересах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 14 марта, 00:25

      Реальность такова, что у Зенита больше всех денег и грамотный менеджмент, благодаря этому у команды лучший состав в лиге - поэтому и нет конкуренции. Какой нафиг админресурс? В чём он выражается? Судейских ошибок в нашу пользу столько же, сколько и против нас.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > Persona_non_Grata 14 марта, 00:28

      Судья там знатно начудил, и уж точно не мне за это краснеть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Spirit_78 14 марта, 00:49

      "грамотный менеджмент", "лучший состав", "судейские ошибки против нас" - ты сам придумываешь эту фигню или просто бредишь. Вся эта галиматья и гроша ломаного не стоит, как только синит играет при нормальных арбитрах в Европе, чему все уже не раз были свидетелями.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 14 марта, 02:08

      Я говорю фактами, ты говоришь лозунгами. Под грамотным менеджментом я подразумеваю то, как комплектуется состав. Крупные закупки на трансферном рынке происходят в среднем 1 раз в 2 года, в отличие от других клубов, в т.ч. Спартака (где текучка кадров выше, а качество закупа серьёзно ниже). Можно покупать игроков дешевле и в гораздо бОльших количествах, но зачем?
      Будешь спорить с тем, что у Зенита состав лучший в лиге? На каком основании? Если к примеру стартовый состав Спартака сопоставим по классу с нашим, то по уровню скамейки такого сказать уж точно нельзя, а на дальних дистанциях решает именно скамейка.
      Про судейские ошибки против нас - если долбиться в шары и намеренно отрицать эти ошибки, то конечно можно и этот факт постараться оспор

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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 14 марта, 02:14

      можно и этот факт постараться оспорить, но раз за разом появляются всякие клоуны вроде Матюнина и иже с ними, которые своими нелепыми решениями подсирают Зениту. Здесь я хотел бы сделать одну значимую оговорку: я считаю уровень судейства в России паршивым, а теории заговора оставляю неадекватам вроде тебя.
      Про Европу и вовсе упрёк дебильный. Долгие годы Зенит вполне достойно держался на европейской арене (9 лет подряд с 2010 года выходили в евровесну, 3 из них в плей-офф ЛЧ), а сливы последних лет происходили уже на фоне общей деградации российского футбола. Не заметил я каких-то значимых достижений от других клубов за последние несколько лет, чтобы этот упрёк хоть как-то можно было считать серьёзным.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17593

      NewLife > Spirit_78 14 марта, 13:20

      Российский футбол деградирует, а синит нет. Раздолбавший Наполи Спартак точно деградирует или все таки выдаешь желаемое за действительное. Не хочу ввязываться в долгий спор, оставайся при своем мнении. внимательно наблюдай за судейством синита и его конкурентов, а по окончании чемпа напиши мне еще раз, какой сильный состав у синита, еле унесшего ноги против контролировавшего игру клуба Химки из подвала таблицы.

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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 14 марта, 17:39

      Хочешь верь, хочешь нет, внимательно смотрю и очень рад, что никаких левых пенок в ворота соперников не ставят уже ооооочень давно. Осталось дождаться, чтобы за нанесение травм игрокам Зенита соперников наказывали - и будет вообще идеально.
      Еле ноги унесли - может и так, но всегда трудно играть со сверхмотивированным соперником. Пари НН, судя по турнирной таблице, соперник гораздо серьёзнее, но никаких проблем Зениту не создал.
      По поводу Наполи - молодцы, не отрицаю. Только вот когда Зенит занимал первое место в группе ЛЕ (не единожды), а также выходил из группы в ЛЧ, в т.ч. с первого места с 5-ю победами - негатива от москвичей лилось не меньше. А обосратушек у вас в современной российской истории побольше будет, так что не вам упрекать).

      1
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      ...
      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > NewLife 14 марта, 17:40

      Тоже, пожалуй, завершу дискуссию, подзатянулась.

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 13 марта, 15:44

      Карпин должен был сказать:Без меня меня женили!

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