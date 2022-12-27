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  • Отвечаем на вопросы о переходе РФС в Азию: когда будет решение, почему его перенесли, точно ли состоится переход

Отвечаем на вопросы о переходе РФС в Азию: когда будет решение, почему его перенесли, точно ли состоится переход

27 декабря 2022, 16:16
23

Главная тема российского футбола последних дней – переход РФС в Азию. Изначально вопрос планировал получить ответ 27 декабря. Но сейчас отложен – но, видимо, еще не снят повестки.

Мы же постараемся проанализировать главную информацию вокруг.

А точно состоится переход РФС в АФК?

Пока никто не знает. Во всяком случае это действительно активно обсуждается внутри РФС.

А когда будет конкретика насчет этого перехода?

Изначально планировалось, что 27 декабря. Но голосование перенесено – хотя его точно проведут до 31 декабря. Вот слова службы коммуникации РФС:

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года».

Почему РФС перенес голосование?

Здесь обратимся к словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова:

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию.

Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них – примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации».

Допустим, РФС согласится на переход в АФК, что будет дальше?

Вообще концепция такая:

1. Договориться с ФИФА.

2. Договориться с АФК.

3. Выйти из УЕФА и подать документы на вступление в другую конфедерацию. В данном случае – в азиатскую.

Сколько все это займет – трудно предсказать. Но, например, Австралия после урегулирования всех пунктов ждала решения полгода.

Но сперва, конечно, нужно дождаться решения самого РФС, чтобы обсуждать какие-то сроки.

Что еще говорит РФС?

Обратимся к словам Александра Дюкова после заседания от 23 декабря:

  • «Последний вопрос о возможной смене конфедерации. Он безусловно окажет влияние на развитие российского футбола. Для принятия решения нужно быть максимально ответственными, изучить все последствия и сценарии. Мы приняли решение продолжить обсуждение на следующей неделе в режиме видеоконференцсвязи.У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры. Возможность начать играть официальные матчи как для наших клубов, так и для сборных. Эту возможность дает нам переход в Азиатскую конфедерацию футбола»;
  • «УЕФА 28 февраля приняло решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях на основании обращения трех команд, с которыми мы играли в отборе на чемпионат мира. Такое же решение приняло ФИФА. Мы считаем это несправедливым и политически мотивированным. В связи с этим мы вели работу по двум направлениям.Первое – защита наших интересов в КАС. Нами была подана апелляция, но она не была поддержана. При этом мы до сих пор не получили полный текст решения и мотивировочную часть. Без нее невозможно принять решение о дальнейших шагах по защите наших интересов в судах. Вторая линия работы – это диалог и обсуждение ситуации с руководством УЕФА. Нахождение каких-то возможностей и путей для снятия бана и решения о приостановлении. УЕФА обосновывал решение невозможностью обеспечения безопасности на играх сборной России и невозможностью соблюдения целостности соревнований из-за отказа ряда сборных от игр с нами. На данный момент они не видят оснований для пересмотра этого решения. УЕФА ждет стабилизации политической ситуации»;

  • «На данный момент УЕФА готовы обсуждать возможность возвращения юношеских и женских команд в официальные турниры. При этом, нет никаких гарантий и сроков. Все, чего удалось добиться – проведения турнира развития УЕФА. Он пройдет в мае в Волгограде. В составе участников – Россия, Казахстан и Белоруссия, четвертой европейской команды не нашлось. Участвовать будет Кыргызстан.Как я сказал, УЕФА ждет некой стабилизации ситуации. Но нас беспокоит следующее – даже если она произойдет, то бойкот игр с Россией рядом федераций и сборных может продолжиться. Никто не может нам гарантировать, что эту проблему каким-либо образом удастся решить»;
  • «Реалистичные перспективы возвращения нашего футбола в официальные соревнования – смена конфедерации и переход в АФК. АФК, скажем так, на данный момент готова нас к себе принять. Естественно, никто не готов сейчас дать какую-то письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение. Вероятность, что мы будем туда приняты, высока. Для этого нужно обращение и решение большинством голосов. Вопрос смены конфедерации не относится к компетенции ФИФА, но фактическое согласие потребуется. На данный момент мы имеем информацию о том, что ФИФА не возражает, если РФС сменит конфедерацию и перейдет в Азию».

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (23)
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Enter2006
1672158507
Не бывает "замороженных" состояний. Если ты стоишь на месте - ты в любом случае деградируешь. Т.ч. выбор таков, или играть в АФК или деградировать дальше до уровня дворовой сборной. А деградация сборной России уже видна. И когда УЕФА примерно в 2030 году нас разбанит - там от и того плачевного футбола России ничего не останется. Если к примеру ты потерял работу, но тебе сказали что лет через 5-10 возможно обратно возьмут, если ты будешь сидеть всё это время и ждать - ты деградируешь и превратишься в ничто. Да, "зона комфорта" потеряна, да, возможно другая работа будет похуже, но ты продолжаешь развиваться т.к. не ждёшь подачек а работаешь! Т.ч. или разбан в ближ время, или переход в АФК.
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Александр52
1672160944
Спасать надо весь спорт в целом. С футболом проще и есть решение, я на эту тему здесь уже писал на прошлой неделе, повторюсь коротко. РФС не дергаем из УЕФА, только переименовываем название, Делаем ВЕ-РФС, понятно Восточно-Европейский и подаём на перерегистрацию названия в УЕФА, заодно и посмотрим как Еврочиновники среагируют. Это первое. Теперь второе. Немедленно за эту неделю создаём свою новую ДВ-РФС Дальне- Восточную федерацию , учредители Бурятия, Тува, Якутия, Чукотка, Камчатка и Приморский Край, и также немедленно начинаем в её рамках Чемпионат 2023 года, а по окончании Чемпионата подаём от имени ДВ-РФС заявку на вступление в АФК. Можно мотивировать большими расстояниями, развитием новой футбольной инфраструктуры, да чем угодно обос
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САДЫЧОК
1672161048
Всё проще ! 1. Никакой Дюков и РФС Ничего не решает ! 2. Если ФИФА дает гарантии на ЧМ от Азии , то почему не дает , от Европы ?! Вот , поэтому всё это Фейк ( просто , пустые разговоры).
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BRO_football
1672175147
Короче, понятно. Российским футболом как руководили идиоты, так и руководят. Не могут принять решения, не могут проголосовать, не могут понять всю процедуру перехода в Азию!
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