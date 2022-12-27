Отвечаем на вопросы о переходе РФС в Азию: когда будет решение, почему его перенесли, точно ли состоится переход

Главная тема российского футбола последних дней – переход РФС в Азию. Изначально вопрос планировал получить ответ 27 декабря. Но сейчас отложен – но, видимо, еще не снят повестки.

Мы же постараемся проанализировать главную информацию вокруг.

А точно состоится переход РФС в АФК?

Пока никто не знает. Во всяком случае это действительно активно обсуждается внутри РФС.

А когда будет конкретика насчет этого перехода?

Изначально планировалось, что 27 декабря. Но голосование перенесено – хотя его точно проведут до 31 декабря. Вот слова службы коммуникации РФС:

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года».

Почему РФС перенес голосование?

Здесь обратимся к словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова:

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию.

Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них – примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации».

Допустим, РФС согласится на переход в АФК, что будет дальше?

Вообще концепция такая:

1. Договориться с ФИФА.

2. Договориться с АФК.

3. Выйти из УЕФА и подать документы на вступление в другую конфедерацию. В данном случае – в азиатскую.

Сколько все это займет – трудно предсказать. Но, например, Австралия после урегулирования всех пунктов ждала решения полгода.

Но сперва, конечно, нужно дождаться решения самого РФС, чтобы обсуждать какие-то сроки.

Что еще говорит РФС?

Обратимся к словам Александра Дюкова после заседания от 23 декабря:

«Последний вопрос о возможной смене конфедерации. Он безусловно окажет влияние на развитие российского футбола. Для принятия решения нужно быть максимально ответственными, изучить все последствия и сценарии. Мы приняли решение продолжить обсуждение на следующей неделе в режиме видеоконференцсвязи.У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры. Возможность начать играть официальные матчи как для наших клубов, так и для сборных. Эту возможность дает нам переход в Азиатскую конфедерацию футбола»;

«УЕФА 28 февраля приняло решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях на основании обращения трех команд, с которыми мы играли в отборе на чемпионат мира. Такое же решение приняло ФИФА. Мы считаем это несправедливым и политически мотивированным. В связи с этим мы вели работу по двум направлениям.Первое – защита наших интересов в КАС. Нами была подана апелляция, но она не была поддержана. При этом мы до сих пор не получили полный текст решения и мотивировочную часть. Без нее невозможно принять решение о дальнейших шагах по защите наших интересов в судах. Вторая линия работы – это диалог и обсуждение ситуации с руководством УЕФА. Нахождение каких-то возможностей и путей для снятия бана и решения о приостановлении. УЕФА обосновывал решение невозможностью обеспечения безопасности на играх сборной России и невозможностью соблюдения целостности соревнований из-за отказа ряда сборных от игр с нами. На данный момент они не видят оснований для пересмотра этого решения. УЕФА ждет стабилизации политической ситуации»;

«На данный момент УЕФА готовы обсуждать возможность возвращения юношеских и женских команд в официальные турниры. При этом, нет никаких гарантий и сроков. Все, чего удалось добиться – проведения турнира развития УЕФА. Он пройдет в мае в Волгограде. В составе участников – Россия, Казахстан и Белоруссия, четвертой европейской команды не нашлось. Участвовать будет Кыргызстан.Как я сказал, УЕФА ждет некой стабилизации ситуации. Но нас беспокоит следующее – даже если она произойдет, то бойкот игр с Россией рядом федераций и сборных может продолжиться. Никто не может нам гарантировать, что эту проблему каким-либо образом удастся решить»;

«Реалистичные перспективы возвращения нашего футбола в официальные соревнования – смена конфедерации и переход в АФК. АФК, скажем так, на данный момент готова нас к себе принять. Естественно, никто не готов сейчас дать какую-то письменную гарантию, что мы будем приняты, но они готовы рассмотреть наше обращение. Вероятность, что мы будем туда приняты, высока. Для этого нужно обращение и решение большинством голосов. Вопрос смены конфедерации не относится к компетенции ФИФА, но фактическое согласие потребуется. На данный момент мы имеем информацию о том, что ФИФА не возражает, если РФС сменит конфедерацию и перейдет в Азию».

Фото: официальный сайт РФС