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    В РФС прокомментировали новость об участии сборной России в чемпионате CAFA

    В РФС сообщили, что сборная России обсуждает возможность участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

    «В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральной Азиатской футбольной федерации, сообщаем:

    В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — сообщили в РФС.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2023 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 13 марта, 15:26

      Cб.России ,по логике ,должна состоять из азиатских фамилии )))
      Ну,чтоб соответствовать...А тренер.это исключение....
      Ну,а по результату ,полагаю,бронзовые медали завоюют...)))

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