В РФС прокомментировали новость об участии сборной России в чемпионате CAFA

Cб.России ,по логике ,должна состоять из азиатских фамилии )))
Ну,чтоб соответствовать...А тренер.это исключение....
Ну,а по результату ,полагаю,бронзовые медали завоюют...)))
В РФС сообщили, что сборная России обсуждает возможность участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).
«В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральной Азиатской футбольной федерации, сообщаем:
В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — сообщили в РФС.
- Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
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