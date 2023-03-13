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    Какой вы футболист?

    ⚡️ Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации («Матч ТВ»)

    Сборная России сыграет летом в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

    «По информации «Матч ТВ», сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года», – написал в телеграме журналист Василий Конов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2023 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 13:54

      Мде...скоро сборная будет играть в турнире кожаный мяч с геной букиным

      4
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 13 марта, 13:33

      Сборной России можно теперь играть где угодно, кроме континентов Африки и Америки разумеется.
      И под нашу сборную можно столько накелепать турниров, чемпионатов и ассоциаций, что эти пресловутые УЕФА с ФИФА обос.рутся от зависти и злости.

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 13 марта, 13:18

      Последнее место. Приятного просмотра.

      2
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > vladik12 13 марта, 13:50

      Владик12, ну не последнее. Вы не верите в силу Карпинского гения? Почетное третье место Валеринцы должны будут вырвать!..)))

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