⚡️ Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации («Матч ТВ»)

Сборная России сыграет летом в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«По информации «Матч ТВ», сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года», – написал в телеграме журналист Василий Конов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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