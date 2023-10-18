В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация заинтересована в проведении товарищеского матча национальной команды России со сборной Китая.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.