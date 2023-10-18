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    • В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

    В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация заинтересована в проведении товарищеского матча национальной команды России со сборной Китая.

    «Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.

    • В марте президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России в будущем проведет товарищеский матч с командой Китая.
    • В ноябре китайская сборная начнет выступления в отборочном турнире ЧМ-2026 в Азии.
    • Летом женская сборная России сыграла два товарищеских матча с командой Китая в Циндао.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7024

      Давид59 8 минут назад

      Китай может и готов, а вот судя по последней игре, наши точно не готовы.

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