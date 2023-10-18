В РФС прокомментировали возможность проведения матча России и Китая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация заинтересована в проведении товарищеского матча национальной команды России со сборной Китая.
«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», – сказал Митрофанов.
- В марте президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России в будущем проведет товарищеский матч с командой Китая.
- В ноябре китайская сборная начнет выступления в отборочном турнире ЧМ-2026 в Азии.
- Летом женская сборная России сыграла два товарищеских матча с командой Китая в Циндао.
Источник: ТАСС