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    Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

    Президент РФС Александр Дюков допустил проведение в 2024 году товарищеского матча между сборными России и Китая.

    «Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует.

    Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», – сказал Дюков.

    • В марте сборная России встретилась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
    • Команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
    • Сообщалось, что ранее китайцы отказались играть из-за смены главного тренера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3603

      Axe111 3 апреля, 13:54

      Клоунада)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 3 апреля, 13:14

      Это call option или put option ?

      0
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