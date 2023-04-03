Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

Президент РФС Александр Дюков допустил проведение в 2024 году товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует.

Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», – сказал Дюков.