Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

Президент РФС Александр Дюков допустил проведение в 2024 году товарищеского матча между сборными России и Китая.
«Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует.
Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», – сказал Дюков.
- В марте сборная России встретилась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
- Команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
- Сообщалось, что ранее китайцы отказались играть из-за смены главного тренера.
Источник: «Спорт-Экспресс»