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Дюков рассказал, когда сборная России сыграет с Китаем

3 апреля 2023, 10:50
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Президент РФС Александр Дюков допустил проведение в 2024 году товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует.

Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций», – сказал Дюков.

  • В марте сборная России встретилась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
  • Команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
  • Сообщалось, что ранее китайцы отказались играть из-за смены главного тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Китай Дюков Александр
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