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Товарищеские матчи. Сборные
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Мали
Новости
Новости сборной Мали по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://femafoot.ml/
Тренер:
Том Сентфьетт
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Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Игрок России не согласился, что команда жестко провалилась в матче с Мали
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Орлов раскритиковал Карпина за слова после ничьей с Мали
1 апреля
4
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Быстров: «Карпин из нас делает дурачков?»
1 апреля
10
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
6
Гурцкая призвал наказать Карпина после слов о матче с Мали
1 апреля
4
Лучшим игроком матча Россия – Мали признали Ваенгу
1 апреля
Рабинер похвалил себя после унылой ничьей России и Мали: «Какой же я молодец»
1 апреля
2
Боярский написал стихотворение по матчу Россия – Мали
1 апреля
3
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Игру сборной России назвали позором и призвали увезти команду на Дальний Восток
1 апреля
14
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Радимов дал совет игрокам сборной России после ничьей с Мали
31 марта
4
Быстров обратился к Карпину после безголевой ничьей в матче Россия – Мали
31 марта
8
Обляков высказался о незабитом пенальти в матче с Мали
31 марта
1
Карпин – о нулевой ничьей с Мали: «У меня только одна претензия»
31 марта
5
Головин прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
31 марта
1
Глушенков – о ничьей с Мали: «Несильно расстроены, ничего страшного»
31 марта
9
Реакция Губерниева на безголевую ничью сборных России и Мали
31 марта
6
1
2
3
4
5
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